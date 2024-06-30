Noticias similares

Este verano, los horarios de tus líneas Sénart están cambiando con los Juegos de París 2024

Publicado el

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Olímpicos de 2024. Te explicamos todo.

Algunas líneas en la zona de Sénart se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

  • El paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024,
  • Tráfico difícil en las puertas de París del 18 de julio al 11 de agosto y del 29 de agosto al 8 de septiembre de 2024

    A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
Línea 50: ruta modificada el 22 de julio. Encuentra los detalles de estos cambios.
Línea 54: ruta modificada del 18 de julio al 11 de agosto y del 29 de agosto al 8 de septiembre. Encuentra los detalles de estos cambios.

Impactos en la red de Île-de-France

