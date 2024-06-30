Noticias similares

Algunas líneas en la zona de Sénart se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:
- El paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024,
- Tráfico difícil en las puertas de París del 18 de julio al 11 de agosto y del 29 de agosto al 8 de septiembre de 2024
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.