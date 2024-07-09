Noticias similares

Algunas rutas en el territorio de las Terres d'envol se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

El cierre del RD40 al tráfico del 18 de julio al 15 de septiembre de 2024

El paso de la Llama Olímpica el 25 de julio de 2024

El Maratón Paralímpico y el Evento Masivo el 8 de septiembre de 2024

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión: