Noticias similares

Algunas rutas en el territorio de las Terres d'envol se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:
- El cierre del RD40 al tráfico del 18 de julio al 15 de septiembre de 2024
- El paso de la Llama Olímpica el 25 de julio de 2024
- El Maratón Paralímpico y el Evento Masivo el 8 de septiembre de 2024
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
Cierre de la RD40 al tráfico del 18 de julio al 15 de septiembre de 2024
- Línea 43: ruta modificada del 18 de julio al 15 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Ruta 642: ruta modificada del 18 de julio al 15 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
Paso de la Llama Olímpica jueves 25 de julio de 2024
- Línea 616: ruta modificada el 25 de julio de 2024 entre las 11:00 y las 14:00. Consulta aquí los detalles de estos cambios
Maratón y Evento Paralímpico Domingo, 8 de septiembre de 2024
- Ruta 703: ruta modificada el 8 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Líneas 607 y 609: ruta modificada el 8 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
Impactos en el territorio de Terres d'Envol
Encuentra detalles de las siguientes líneas en artículos similares:
- Línea 11 y EX 93: Los detalles de los impactos en las líneas Roissy West están disponibles aquí.
- Infórmate más sobre los impactos en las líneas de autobús de la RATP en París y en los suburbios interiores
- Descubre más sobre el impacto en los tranvías y los metros en París y en los suburbios interiores
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.