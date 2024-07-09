Este verano, los horarios de tus rutas por Terres d'Envol cambian con los Juegos de París 2024

Publicado el

Lectura 2 min

Tus líneas se verán afectadas por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Te explicamos todo.

Algunas rutas en el territorio de las Terres d'envol se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

  • El cierre del RD40 al tráfico del 18 de julio al 15 de septiembre de 2024
  • El paso de la Llama Olímpica el 25 de julio de 2024
  • El Maratón Paralímpico y el Evento Masivo el 8 de septiembre de 2024

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Cierre de la RD40 al tráfico del 18 de julio al 15 de septiembre de 2024

Paso de la Llama Olímpica jueves 25 de julio de 2024

Maratón y Evento Paralímpico Domingo, 8 de septiembre de 2024

Impactos en el territorio de Terres d'Envol

Encuentra detalles de las siguientes líneas en artículos similares:

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.

Noticias similares