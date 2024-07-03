Noticias similares

Este verano, los calendarios de tus líneas Vexin cambian con los Juegos de París 2024

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Olímpicos de 2024. Te explicamos todo.

Este verano, de forma excepcional, se adaptan los horarios de ciertas líneas en el territorio de Vexin:

  • Líneas 95-05 y 95-08 Oferta adaptada del 8 de julio al 1 de septiembre de 2024
  • líneas 95-04 - 95-07 - 95-16 - N150 - N152 y N154 : oferta adaptada del 8 de julio al 15 de septiembre de 2024
Consulta los horarios de las líneas de autobús Vexin

Impactos en la red de Île-de-France

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.

