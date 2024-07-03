Noticias similares

Este verano, de forma excepcional, se adaptan los horarios de ciertas líneas en el territorio de Vexin:
- Líneas 95-05 y 95-08 Oferta adaptada del 8 de julio al 1 de septiembre de 2024
- líneas 95-04 - 95-07 - 95-16 - N150 - N152 y N154 : oferta adaptada del 8 de julio al 15 de septiembre de 2024
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.