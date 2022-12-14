Noticias similares

¿Qué es la línea N155?

La línea N155 conecta la estación Paris Saint-Lazare con Poissy pasando por Porte d'Asnières, Cormeilles-en-Parisis, Frette-Montigny, Herblay, Conflans-Sainte-Honorine, Conflans Fin-d'Oise, Maurecourt y Andrésy.

También da servicio al Pont Neuf y a las paradas del Stade Mazières en Carrières-sous-Poissy.

Un verdadero relevo para la oferta diurna (tren), la línea N155 te permite viajar de noche, los 7 días de la semana, durante todo el año. Ofrece 4 viajes de ida y vuelta de 23:20 a 4:45 a.m.

Un servicio adaptado y seguro

Para viajar con tranquilidad, se instala un servicio de despertar en la parada. Cuando te bajas, solo tienes que decirle al conductor tu punto de descenso. Si te duermes, te despertará cuando llegues a tu destino.

Por último, para su seguridad a bordo, todos los vehículos que circulen por esta línea estarán equipados con un sistema de protección por vídeo en contacto directo con nuestro control y las fuerzas policiales.

¿Cuánto costará mi viaje?

El precio del viaje está fijado en 2,50 €, como en todas las líneas regulares.

Sea cual sea tu situación, para viajar en orden, por favor valida tu billete.