Noticias similares

La renumeración de tus líneas va acompañada de un nuevo código SMS

Desde el lunes 2 de septiembre de 2024, para que todo esté en orden, envía "BUS" + el número de la línea que vas a usar al 93100.

Ejemplos: BUS1201, BUS1237, BUS1221...

El ticket SMS siempre es válido durante 1 hora sin transbordos. El precio se mantiene sin cambios, al precio del billete de embarque, es decir, 2,50 €.

(+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado. El precio del billete se debe a tu factura telefónica).

Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free

