Noticias similares

Hojas de tiempo desmaterializadas, una elección para el entorno

Para reducir nuestro impacto ambiental, estamos cambiando nuestras prácticas para limitar el uso del papel. Cada año se imprimen y distribuyen miles de folletos, pero una gran parte rara vez se consulta antes de ser tirados.

Este volumen representa un consumo significativo de recursos naturales.

Esta decisión forma parte de un enfoque eco-responsable que lleva varios años en marcha :

  • Reducción de residuos
  • Menos desperdicio de papel
  • Transporte menos relacionado con la distribución

¿Dónde puedo consultar vuestros horarios de apertura?

La información sobre los pasajeros sigue siendo completamente accesible:

📱 App Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Sitio web Île-de-France Mobilités > Movilización > Calendarios

🚌 Horarios señalados en paradas y vehículos

📞 Servicio telefónico gratuito: 0 800 10 20 20

🤝 Nuestros agentes en la estación o a bordo están a su disposición para ayudarle

🖨️ Impresión única bajo demanda contactando con nuestro centro de atención al cliente en el 0 800 10 20 20

A continuación encontrarás los horarios de tus líneas:

4501
4502
4503
4504
4505
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4520
4521
4522
4523
4524
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
9114
9115

