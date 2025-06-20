Noticias similares

Para reducir nuestro impacto ambiental, estamos cambiando nuestras prácticas para limitar el uso del papel. Cada año se imprimen y distribuyen miles de folletos, pero una gran parte rara vez se consulta antes de ser tirados.

Este volumen representa un consumo significativo de recursos naturales.

Esta decisión forma parte de un enfoque eco-responsable que lleva varios años en marcha :

Reducción de residuos

Menos desperdicio de papel

Transporte menos relacionado con la distribución

¿Dónde puedo consultar vuestros horarios de apertura?

La información sobre los pasajeros sigue siendo completamente accesible:

📱 App Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Sitio web Île-de-France Mobilités > Movilización > Calendarios

🚌 Horarios señalados en paradas y vehículos

📞 Servicio telefónico gratuito: 0 800 10 20 20

🤝 Nuestros agentes en la estación o a bordo están a su disposición para ayudarle

🖨️ Impresión única bajo demanda contactando con nuestro centro de atención al cliente en el 0 800 10 20 20

A continuación encontrarás los horarios de tus líneas: