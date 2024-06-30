Noticias similares

Este verano, los horarios de tus líneas del Valle de Montmorency están cambiando con los Juegos de París 2024

Algunas líneas de autobús serán modificadas con motivo de la celebración de la Llama Olímpica 2024. Te explicamos todo.

Algunas líneas en el territorio del Valle de Montmorency se ven afectadas por el paso de la Llama Olímpica el viernes 19 de julio de 2024.

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Relevo de la Antorcha Paralímpica el martes 27 de agosto de 2024

Dos vías en el Valle de Montmorency se ven afectadas por el paso de la Llama Paralímpica el martes 27 de agosto de 2024.

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Impactos en la red de Île-de-France

Horarios de algunas líneas adaptadas

  • Del 20 de julio al 1 de septiembre de 2024, se adapta la oferta de las líneas 1511, 1515, 1516, 1527 y 1537
  • Del 2 al 15 de septiembre de 2024, se adapta la oferta de las líneas 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 y 1517

Encuentra detalles de los horarios de estas líneas y de todas las líneas de tu zona en la web de Île-de-France Mobilités.

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.

Instala la aplicación Île-de-France Mobilités

