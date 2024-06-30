Noticias similares

Algunas líneas en el territorio del Valle de Montmorency se ven afectadas por el paso de la Llama Olímpica el viernes 19 de julio de 2024.
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Línea 1510 : Encuentra los detalles de estas interrupciones.
- Línea 1511 : Encuentra los detalles de estas interrupciones.
- Línea 1512 : Encuentra los detalles de estas interrupciones.
- Línea 1514 : Encuentra los detalles de estas interrupciones.
- Línea 1515 : Encuentra los detalles de estas interrupciones.
- Línea 1516 : Encuentra los detalles de estas interrupciones.
- Línea 1527 : Encuentra los detalles de estas interrupciones.
- Línea 1537 : Encuentra los detalles de estas interrupciones.
Relevo de la Antorcha Paralímpica el martes 27 de agosto de 2024
Dos vías en el Valle de Montmorency se ven afectadas por el paso de la Llama Paralímpica el martes 27 de agosto de 2024.
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Línea 1515: Encuentra los detalles de estas perturbaciones.
- Línea 1537: Encuentra los detalles de estas perturbaciones.
Horarios de algunas líneas adaptadas
- Del 20 de julio al 1 de septiembre de 2024, se adapta la oferta de las líneas 1511, 1515, 1516, 1527 y 1537
- Del 2 al 15 de septiembre de 2024, se adapta la oferta de las líneas 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 y 1517
Encuentra detalles de los horarios de estas líneas y de todas las líneas de tu zona en la web de Île-de-France Mobilités.
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.