Noticias similares

¡No olvides coger la línea 615 para tus viajes a París!

¿Quieres llegar a París desde Aulnay-sous-Bois? ¡La línea 615 está ahí para ti! Te presentamos todo.

Línea 615, una alternativa al RER B en tu puerta:

  • Un enlace con la línea 5 del metro en Bobigny Pablo Picasso.
  • Un autobús cada 8 minutos por la mañana y por la tarde, y cada 12 minutos durante el día.
  • Autobuses al último metro.

La línea 615 conecta la Gare de Villepinte con la estación de metro de la línea 5 Bobigny Pablo Picasso, a través de la Gare d'Aulnay-sous-Bois.

Con una conexión a la línea 5 del metro, ¡es una alternativa real al RER B!

Diagrama simplificado para ilustrar los tiempos de viaje

Gare du Nord <> Bobigny Pablo Picasso: 16 minutos con la línea 5 del metro.

Bobigny Pablo Picasso <> Gare d'Aulnay-sous-Bois: 27 minutos con la línea 615.

Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Villepinte: 29 minutos con la línea 615.

  • Se llega a la Gare du Nord en menos de 50 minutos desde la estación Aulnay-sous-Bois tomando la línea 615 y luego la línea 5 del metro en Bobigny Pablo Picasso.
  • Un autobús cada 8 minutos de 7 a 9 a.m. y de 4 p.m. a 7 p.m., y luego cada 12 minutos durante el día, de lunes a viernes.
  • Con autobuses al último metro, siempre puedes contar con la línea 615 para llevarte a casa.
Aquí encontrarás toda la información sobre la línea 615

Para encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @Envol_IDFM.

