Noticias similares

Línea 615, una alternativa al RER B en tu puerta:
- Un enlace con la línea 5 del metro en Bobigny Pablo Picasso.
- Un autobús cada 8 minutos por la mañana y por la tarde, y cada 12 minutos durante el día.
- Autobuses al último metro.
La línea 615 conecta la Gare de Villepinte con la estación de metro de la línea 5 Bobigny Pablo Picasso, a través de la Gare d'Aulnay-sous-Bois.
Con una conexión a la línea 5 del metro, ¡es una alternativa real al RER B!
Gare du Nord <> Bobigny Pablo Picasso: 16 minutos con la línea 5 del metro.
Bobigny Pablo Picasso <> Gare d'Aulnay-sous-Bois: 27 minutos con la línea 615.
Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Villepinte: 29 minutos con la línea 615.
- Se llega a la Gare du Nord en menos de 50 minutos desde la estación Aulnay-sous-Bois tomando la línea 615 y luego la línea 5 del metro en Bobigny Pablo Picasso.
- Un autobús cada 8 minutos de 7 a 9 a.m. y de 4 p.m. a 7 p.m., y luego cada 12 minutos durante el día, de lunes a viernes.
- Con autobuses al último metro, siempre puedes contar con la línea 615 para llevarte a casa.
Para encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @Envol_IDFM.