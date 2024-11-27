Noticias similares

- Acceso directo desde la ciudad de Chambourcy a la estación de tren de Poissy para llegar de forma eficiente a la estación de tren Paris Saint-Lazare.
- Conexiones permanentes con el RER A y el Transilien J para viajes más directos a París.
Puntos de interés atendidos por tu línea 8:
- El centro de la ciudad de Chambourcy, la oficina de correos, una tabacalera (parada "Mairie de Chambourcy");
- El centro comercial, el colegio André Derain (parada "Collège André Derain");
- Restaurantes, un gimnasio (parada "Renaissance");
- El Centro de Finanzas Públicas, el EHPAD, la Escuela Bilingüe Montessori de Poissy (EMB Poissy) (parada "Centro de Impuestos");
- El centro dental, el CPAM, el Museo del Juguete, el ayuntamiento de Poissy (parada "Le Cep").