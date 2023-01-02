Todos los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:

• accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

• asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo y protección por vídeo

• Resguardado e iluminado

• situado lo más cerca posible de las estaciones de tren

• Fácilmente identificable (identidad visual uniforme)

• Equipado con estación de inflado y caja de herramientas

La suscripción a un aparcamiento para bicicletas es gratuita para quienes tengan una suscripción anual válida al transporte público (Navigo anual, precio Navigo senior, Imagine R).

Para otros usuarios, se ofrecen 3 fórmulas de suscripción :

• Pase diario: 4 €

• Suscripción mensual: 10 €

• Cuota anual: 30 €

El aparcamiento gratuito es válido para la suscripción a un primer aparcamiento para bicicletas durante un periodo determinado (día, mes, año). Si deseas suscribirte a varios aparcamientos para bicicletas al mismo tiempo, la suscripción será de pago.