Todos los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:
• accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
• asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo y protección por vídeo
• Resguardado e iluminado
• situado lo más cerca posible de las estaciones de tren
• Fácilmente identificable (identidad visual uniforme)
• Equipado con estación de inflado y caja de herramientas
La suscripción a un aparcamiento para bicicletas es gratuita para quienes tengan una suscripción anual válida al transporte público (Navigo anual, precio Navigo senior, Imagine R).
Para otros usuarios, se ofrecen 3 fórmulas de suscripción :
• Pase diario: 4 €
• Suscripción mensual: 10 €
• Cuota anual: 30 €
El aparcamiento gratuito es válido para la suscripción a un primer aparcamiento para bicicletas durante un periodo determinado (día, mes, año). Si deseas suscribirte a varios aparcamientos para bicicletas al mismo tiempo, la suscripción será de pago.
¿Una pregunta? Puedes contactar con nosotros:
• por teléfono, en el 0 806 079 231, de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. y sábado de 9 a.m. a 5 p.m. (excepto festivos)
• en el formulario de contacto
Para + información sobre el aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo