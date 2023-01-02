¡Aparcamiento seguro para tu bici en 5 estaciones en la zona de Paris Saclay!

Publicado el

Lectura 1 min

Para facilitarte el desplazamiento en bicicleta, Île-de-France Mobilités te ofrece un servicio de aparcamiento seguro para bicicletas cerca de las estaciones de RER de Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Le Guichet, Lozère y Massy-Palaiseau.

Todos los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:

• accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

• asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo y protección por vídeo

• Resguardado e iluminado

• situado lo más cerca posible de las estaciones de tren

• Fácilmente identificable (identidad visual uniforme)

• Equipado con estación de inflado y caja de herramientas

La suscripción a un aparcamiento para bicicletas es gratuita para quienes tengan una suscripción anual válida al transporte público (Navigo anual, precio Navigo senior, Imagine R).

Para otros usuarios, se ofrecen 3 fórmulas de suscripción :

• Pase diario: 4 €

• Suscripción mensual: 10 €

• Cuota anual: 30 €

El aparcamiento gratuito es válido para la suscripción a un primer aparcamiento para bicicletas durante un periodo determinado (día, mes, año). Si deseas suscribirte a varios aparcamientos para bicicletas al mismo tiempo, la suscripción será de pago.

Para suscribirte, consulta todos los términos y detalles de los precios

¿Una pregunta? Puedes contactar con nosotros:

• por teléfono, en el 0 806 079 231, de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. y sábado de 9 a.m. a 5 p.m. (excepto festivos)

• en el formulario de contacto

Para + información sobre el aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo  