Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único. Tu territorio, Roissy Est, se beneficiará de esta nueva numeración a partir del 22 de abril de 2024.
¿Por qué cambia el número de mi línea de autobús?
La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.500 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.
Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 15 líneas de autobús que llevan el número 3.
¿Cómo puedo orientarme con los nuevos números?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Roissy Est, todas las líneas de autobús comenzarán ahora con la 21.
Siempre que es posible, el número antiguo ha sido retomado para facilitar la transición. (por ejemplo, 16 se convierte en 2116, etc.)
Además, todas las líneas de tu colegio ahora están renombradas, poniendo fin a los sistemas de antena (como 712 ABCDE) en favor de un solo número por circuito.
¿Qué me traerá este nuevo número?
Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número. Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información que te concierne.