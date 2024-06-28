Este verano, los horarios de tus líneas Loing Valley - Nemours están cambiando con los Juegos de París 2024

Publicado el

Lectura 1 min

Algunas líneas de autobús serán modificadas. Nuevos horarios, os explicamos todo.

¿Por qué la red de autobuses se ve afectada por los Juegos de París 2024?

Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France. Algunas líneas en la zona de Loing Valley - Nemours se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 antes, durante y después de los Juegos de París 2024.

La oferta de las líneas 4, 5 y 34 exp se adapta de lunes a domingo, del 8 de julio al 15 de septiembre de 2024

Consulta tu horario entre el 8 de julio y el 15 de septiembre de 2024

Impactos en la red de Île-de-France

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.

Instala la aplicación Île-de-France Mobilités

Noticias similares