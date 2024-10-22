Noticias similares

Movimiento social y previsión del tráfico

En esta página encontrarás los impactos del movimiento social que comenzó el 7 de noviembre de 2024, así como las previsiones de tráfico del día anterior para el día siguiente.

A continuación se puede encontrar el estatus provisional de los servicios prestados

Los servicios se ofrecen en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 y 1239.

Estas previsiones de tráfico siguen vigentes hasta el 2 de marzo de 2025 (inclusive).

A continuación descubre los horarios detallados de tus rutas entre semana (de lunes a viernes), así como de sábado y domingo.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 14 de febrero de 2025 a las 11:37 am

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - de lunes a viernes

 -  64.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - sábado y domingo

 -  125.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - de lunes a viernes

 -  58.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado y domingo

 -  62.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - de lunes a viernes

 -  93.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - sábado y domingo

 -  85.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - de lunes a viernes

 -  84.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - sábado y domingo

 -  130.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - de lunes a viernes

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - sábado

 -  61.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - de lunes a viernes

 -  62.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - sábado y domingo

 -  138.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1207 - de lunes a viernes

 -  55.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - de lunes a viernes

 -  38.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - sábado y domingo

 -  93.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - de lunes a viernes

 -  36.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1225 - de lunes a viernes

 -  44.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - sábado

 -  42.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - de lunes a viernes

 -  74.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado y domingo

 -  177.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - de lunes a viernes

 -  91.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - sábado y domingo

 -  106.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - de lunes a viernes

 -  77.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - de lunes a viernes

 -  69.1 KB

El lunes 27 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 26 de enero de 2025 a las 16:51

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - lunes 27 de enero de 2025

 -  44.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - lunes 27 de enero de 2025

 -  39.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - lunes 27 de enero de 2025

 -  75.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - lunes 27 de enero de 2025

 -  65.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - Lunes 27 de enero de 2025

 -  41.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - lunes, 27 de enero de 2025

 -  43.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1207 - Lunes 27 de enero de 2025

 -  41.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - lunes 27 de enero de 2025

 -  26.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - lunes 27 de enero de 2025

 -  24.2 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - lunes, 27 de enero de 2025

 -  59.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - lunes, 27 de enero de 2025

 -  70.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - lunes 27 de enero de 2025

 -  60.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - lunes 27 de enero de 2025

 -  54.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - lunes 27 de enero de 2025

 -  17.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - lunes 27 de enero de 2025

 -  23.5 KB

El domingo 26 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 y 1232 a pesar del movimiento social en marcha.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 25 de enero de 2025 a las 14:24

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - domingo 26 de enero de 2025

 -  49.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  30.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - sábado 25 de enero de 2025

 -  45.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  50.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  43.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  40.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado 25 de enero de 2025

 -  76.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - sábado 25 de enero de 2025

 -  41.4 KB

El sábado 25 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 y 1232 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 24 de enero de 2025 a las 14:31

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  112.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  43.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - sábado 25 de enero de 2025

 -  72.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  63.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  49.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  71.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  46.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - sábado, 25 de enero de 2025

 -  37.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado 25 de enero de 2025

 -  73.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - sábado 25 de enero de 2025

 -  51.6 KB

El viernes 24 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 23 de enero de 2025 a las 14:31

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  65.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  59.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  93.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  84.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  60.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  62.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1207 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  56.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  39.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  36.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  75.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  91.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  77.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  69.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  28.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - viernes, 24 de enero de 2025

 -  36.2 KB

El jueves 23 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 22 de enero de 2025 a las 14:46

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - jueves 23 de enero de 2025

 -  44.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - jueves 23 de enero de 2025

 -  39.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - jueves, 23 de enero de 2025

 -  75.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - jueves 23 de enero de 2025

 -  65.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - jueves 23 de enero de 2025

 -  41.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - jueves 23 de enero de 2025

 -  43.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1207 - jueves 23 de enero de 2025

 -  41.5 KB

Previsión de tráfico para la línea 1221 - jueves 23 de enero de 2025

 -  26.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - jueves 23 de enero de 2025

 -  24.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - jueves 23 de enero de 2025

 -  59.1 KB

Previsión de tráfico para la línea 1232 - jueves 23 de enero de 2025

 -  70.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - jueves 23 de enero de 2025

 -  60.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - jueves 23 de enero de 2025

 -  54.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - jueves 23 de enero de 2025

 -  17.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - jueves 23 de enero de 2025

 -  23.5 KB

El miércoles 22 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 21 de enero de 2025 a las 14:10

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  149.8 KB

Previsión de tráfico para la línea 1202 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  108.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  180.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  180.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  134.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - miércoles 22 de enero de 2025

 -  145.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1207 - miércoles 22 de enero de 2025

 -  87.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  59.8 KB

Previsión de tráfico para la línea 1222 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  45.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  146.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  192.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  144.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  111.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - miércoles 22 de enero de 2025

 -  21.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - miércoles, 22 de enero de 2025

 -  40.3 KB

El martes 21 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar del movimiento social en marcha.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 20 de enero de 2025 a las 15:13

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - martes, 21 de enero de 2025

 -  39.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - martes, 21 de enero de 2025

 -  31.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - martes, 21 de enero de 2025

 -  69.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - martes, 21 de enero de 2025

 -  61.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - martes, 21 de enero de 2025

 -  33.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - martes, 21 de enero de 2025

 -  35.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1207 - martes 21 de enero de 2025

 -  32.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - martes 21 de enero de 2025

 -  17.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - martes, 21 de enero de 2025

 -  14.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - martes 21 de enero de 2025

 -  53.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - martes, 21 de enero de 2025

 -  64.8 KB

Previsión de tráfico para la línea 1233 - martes, 21 de enero de 2025

 -  54.5 KB

Previsión de tráfico para la línea 1239 - martes 21 de enero de 2025

 -  47.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - martes 21 de enero de 2025

 -  10.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - martes, 21 de enero de 2025

 -  14.7 KB

El lunes 20 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 19 de enero de 2025 a las 15:13

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - lunes 20 de enero de 2025

 -  39.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - lunes, 20 de enero de 2025

 -  31.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - lunes 20 de enero de 2025

 -  69.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - Lunes 20 de enero de 2025

 -  61.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - lunes 20 de enero de 2025

 -  33.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - lunes, 20 de enero de 2025

 -  35.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1207 - lunes 20 de enero de 2025

 -  32.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - lunes 20 de enero de 2025

 -  17.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - lunes 20 de enero de 2025

 -  14.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - Lunes, 20 de enero de 2025

 -  53.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - lunes 20 de enero de 2025

 -  64.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - lunes 20 de enero de 2025

 -  54.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - lunes 20 de enero de 2025

 -  47.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - lunes 20 de enero de 2025

 -  10.0 KB

Previsión de tráfico para la línea 1257 - lunes 20 de enero de 2025

 -  14.7 KB

El domingo 19 de enero de 2025, se ofrecerán servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 y 1232 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 18 de enero de 2025 a las 15:02

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - domingo, 19 de enero de 2025

 -  36.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - domingo 19 de enero de 2025

 -  19.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - domingo 19 de enero de 2025

 -  32.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - domingo, 19 de enero de 2025

 -  37.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - domingo 19 de enero de 2025

 -  31.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - domingo, 19 de enero de 2025

 -  28.0 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - domingo 19 de enero de 2025

 -  60.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - domingo 19 de enero de 2025

 -  28.7 KB

El sábado 18 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 y 1232 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 17 de enero de 2025 a las 15:02

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  94.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  30.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  57.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  50.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  36.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  56.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  34.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  25.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  59.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - sábado, 18 de enero de 2025

 -  38.4 KB

El viernes 17 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en marcha.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 16 de enero de 2025 a las 16:44

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  39.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  52.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  60.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  59.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  56.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  58.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  17.3 KB

Previsión de tráfico para la línea 1222 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  14.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  53.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  64.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  54.4 KB

Previsión de tráfico para la línea 1239 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  47.3 KB

Previsión de tráfico para la línea 1255 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  10.0 KB

Previsión de tráfico para la línea 1257 - viernes, 17 de enero de 2025

 -  14.7 KB

El jueves 16 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 15 de enero de 2025 a las 15:56

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - jueves 16 de enero de 2025

 -  39.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - jueves, 16 de enero de 2025

 -  52.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - jueves 16 de enero de 2025

 -  60.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - jueves 16 de enero de 2025

 -  59.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - jueves 16 de enero de 2025

 -  56.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - jueves 16 de enero de 2025

 -  58.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - jueves 16 de enero de 2025

 -  17.3 KB

Previsión de tráfico para la línea 1222 - jueves 16 de enero de 2025

 -  14.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - jueves 16 de enero de 2025

 -  53.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - jueves 16 de enero de 2025

 -  64.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - jueves 16 de enero de 2025

 -  54.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - jueves 16 de enero de 2025

 -  47.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - jueves 16 de enero de 2025

 -  10.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - jueves 16 de enero de 2025

 -  14.7 KB

El miércoles 15 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 14 de enero a las 17:00

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  39.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  52.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  60.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  59.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  56.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  58.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  17.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  14.7 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  53.8 KB

Previsión de tráfico para la línea 1232 - miércoles 15 de enero de 2025

 -  64.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  54.4 KB

Previsión de tráfico para la línea 1239 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  47.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  10.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - miércoles, 15 de enero de 2025

 -  14.7 KB

El martes 14 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 13 de enero a las 17:25

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - martes, 14 de enero de 2025

 -  47.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - martes, 14 de enero de 2025

 -  61.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - martes, 14 de enero de 2025

 -  70.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - martes 14 de enero de 2025

 -  67.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - martes, 14 de enero de 2025

 -  64.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - martes, 14 de enero de 2025

 -  66.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - martes 14 de enero de 2025

 -  24.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - martes, 14 de enero de 2025

 -  20.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - martes, 14 de enero de 2025

 -  59.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - martes, 14 de enero de 2025

 -  70.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - martes 14 de enero de 2025

 -  61.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - martes, 14 de enero de 2025

 -  55.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - martes, 14 de enero de 2025

 -  14.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - martes, 14 de enero de 2025

 -  21.4 KB

El lunes 13 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 12 de enero a las 17:24

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - lunes 13 de enero de 2025

 -  46.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - lunes 13 de enero de 2025

 -  61.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - lunes 13 de enero de 2025

 -  3.5 MB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - lunes 13 de enero de 2025

 -  69.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1205 - lunes 13 de enero de 2025

 -  63.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - lunes 13 de enero de 2025

 -  65.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1221 - lunes 13 de enero de 2025

 -  24.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - lunes 13 de enero de 2025

 -  20.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - lunes 13 de enero de 2025

 -  59.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1232 - lunes 13 de enero de 2025

 -  70.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1233 - lunes 13 de enero de 2025

 -  61.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1239 - lunes 13 de enero de 2025

 -  54.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - lunes 13 de enero de 2025

 -  14.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - lunes 13 de enero de 2025

 -  20.9 KB

El domingo 12 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 11 de enero a las 17:37

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - domingo, 12 de enero de 2025

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - domingo 12 de enero de 2025

 -  50.5 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - domingo 12 de enero de 2025

 -  37.6 KB

El sábado 11 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 10 de enero a las 15:26

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - sábado, 11 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado, 11 de enero de 2025

 -  60.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - sábado, 11 de enero de 2025

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico de la ruta 1204 - sábado, 11 de enero de 2025

 -  79.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - sábado, 11 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - sábado, 11 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado, 11 de enero de 2025

 -  50.3 KB

El viernes 10 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 9 de enero a las 16:42

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  79.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la línea 1222 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  50.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  21.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - viernes, 10 de enero de 2025

 -  24.3 KB

El jueves 9 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 8 de enero a las 16:36

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - jueves 9 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - jueves 9 de enero de 2025

 -  60.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - jueves 9 de enero de 2025

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - jueves 9 de enero de 2025

 -  79.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - jueves 9 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - jueves 9 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - jueves 9 de enero de 2025

 -  50.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - jueves 9 de enero de 2025

 -  21.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - jueves 9 de enero de 2025

 -  24.3 KB

El miércoles 8 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 7 de enero a las 16:12

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  79.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  50.3 KB

Previsión de tráfico para la línea 1255 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  21.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - miércoles, 8 de enero de 2025

 -  24.3 KB

El martes 7 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 6 de enero a las 16:57

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - martes, 7 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - martes, 7 de enero de 2025

 -  60.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - martes, 7 de enero de 2025

 -  79.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - martes, 7 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - martes, 7 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - martes, 7 de enero de 2025

 -  50.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - martes, 7 de enero de 2025

 -  21.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1257 - martes, 7 de enero de 2025

 -  24.3 KB

El lunes 6 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 5 de enero a las 16:52

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - lunes 6 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - lunes 6 de enero de 2025

 -  60.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - lunes 6 de enero de 2025

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - lunes 6 de enero de 2025

 -  79.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - Lunes, 6 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - lunes 6 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - lunes 6 de enero de 2025

 -  50.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - lunes 6 de enero de 2025

 -  21.7 KB

Previsión de tráfico de la Ruta 1257 - Lunes, 6 de enero de 2025

 -  24.3 KB

El sábado 4 de enero de 2025, se ofrecerán servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

!!! No se ofrecerá servicio el domingo 5 de enero

Actualizado recientemente el 3 de enero a las 17:14

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - sábado, 4 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado, 4 de enero de 2025

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - sábado, 4 de enero de 2025

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - sábado, 4 de enero de 2025

 -  79.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - sábado, 4 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - sábado, 4 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado, 4 de enero de 2025

 -  38.6 KB

El viernes 3 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Actualizado recientemente el 2 de enero a las 17:27

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - viernes, 3 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - viernes, 3 de enero de 2025

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - viernes, 3 de enero de 2025

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - viernes, 3 de enero de 2025

 -  79.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - viernes, 3 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - viernes, 3 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - viernes, 3 de enero de 2025

 -  38.6 KB

El jueves 2 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 1 de enero a las 18:15

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - jueves, 2 de enero de 2025

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la línea 1202 - jueves 2 de enero de 2025

 -  60.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - jueves 2 de enero de 2025

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - jueves 2 de enero de 2025

 -  79.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - jueves 2 de enero de 2025

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - jueves 2 de enero de 2025

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - jueves 2 de enero de 2025

 -  38.6 KB

El martes 31 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

!!! No se ofrecerá servicio el miércoles 1 de enero de 2025

Última actualización el 30 de diciembre a las 17:09

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - martes, 31 de diciembre

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - martes, 31 de diciembre

 -  60.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - martes, 31 de diciembre

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - martes, 31 de diciembre

 -  79.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - martes, 31 de diciembre

 -  119.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - martes, 31 de diciembre

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - martes, 31 de diciembre

 -  38.5 KB

El lunes 30 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 29 de diciembre a las 23:42

Previsión de tráfico para la línea 1201 - lunes, 30 de diciembre

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - lunes 30 de diciembre

 -  60.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - lunes, 30 de diciembre

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1204 - lunes, 30 de diciembre

 -  79.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1206 - lunes 30 de diciembre

 -  119.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - lunes, 30 de diciembre

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - lunes 30 de diciembre

 -  38.5 KB

El sábado 28 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

!!! No habrá servicio el domingo 29 de diciembre

Última actualización el 27 de diciembre a las 17:24

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - sábado 28 de diciembre

 -  108.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado 28 de diciembre

 -  85.2 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - sábado, 28 de diciembre

 -  166.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - sábado 28 de diciembre

 -  32.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado 28 de diciembre

 -  57.1 KB

El viernes 27 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 26 de diciembre a las 16:22

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - viernes, 27 de diciembre

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - viernes, 27 de diciembre

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - viernes, 27 de diciembre

 -  119.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - viernes, 27 de diciembre

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - viernes, 27 de diciembre

 -  38.5 KB

El jueves 26 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 25 de diciembre a las 16:31

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - jueves 26 de diciembre

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - jueves 26 de diciembre

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - jueves 26 de diciembre

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - jueves 26 de diciembre

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - jueves, 26 de diciembre

 -  38.6 KB

El martes 24 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

!!! No se ofrecerá servicio el miércoles 25 de diciembre

Última actualización el 23 de diciembre a las 16:00

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - martes, 24 de diciembre

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - martes, 24 de diciembre

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - martes, 24 de diciembre

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - martes, 24 de diciembre

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - martes, 24 de diciembre

 -  38.5 KB

El lunes 23 de diciembre se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 23 de diciembre a las 18:35

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - lunes, 23 de diciembre

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - lunes 23 de diciembre

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1203 - lunes 23 de diciembre

 -  116.7 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1222 - lunes, 23 de diciembre

 -  21.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - lunes 23 de diciembre

 -  38.5 KB

El sábado 21 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

!!! No se ofrecerá servicio el domingo 22 de diciembre

Última actualización el 20 de diciembre de 2024 a las 15:23

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - sábado, 21 de diciembre

 -  38.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado, 21 de diciembre

 -  60.0 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado, 21 de diciembre

 -  38.5 KB

El viernes 20 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1227 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en marcha.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 19 de diciembre de 2024 a las 17:06

Previsión de tráfico para la línea 1201 - viernes, 20 de diciembre

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la línea 1202 - viernes, 20 de diciembre

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - viernes, 20 de diciembre

 -  38.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - viernes, 20 de diciembre

 -  21.6 KB

El jueves 19 de diciembre se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1227 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en marcha.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 18 de diciembre de 2024 a las 16:13

Previsión de tráfico para la línea 1201 - jueves 19 de diciembre

 -  78.4 KB

Previsión de tráfico para la línea 1202 - jueves, 19 de diciembre

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - jueves 19 de diciembre

 -  38.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - jueves 19 de diciembre

 -  21.7 KB

El miércoles 18 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1227 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 17 de diciembre de 2024 a las 15:44

Previsión de tráfico para la línea 1201 - miércoles, 18 de diciembre

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la línea 1202 - miércoles, 18 de diciembre

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - miércoles, 18 de diciembre

 -  37.6 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - miércoles, 18 de diciembre

 -  17.7 KB

El martes 17 de diciembre se ofrecen servicios en las líneas 1227, 1201 y 1202 a pesar del movimiento social en curso.

Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.

Última actualización el 16 de diciembre de 2024 a las 18:16

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - martes, 17 de diciembre

 -  78.3 KB

Previsión de tráfico para la línea 1202 - martes, 17 de diciembre

 -  60.1 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - martes, 17 de diciembre

 -  37.6 KB

Previsión de tráfico para la línea 1255 - martes, 17 de diciembre

 -  17.7 KB

El lunes 16 de diciembre se ofrecen servicios en las líneas 1227, 1201 y 1202 a pesar de que el movimiento social sigue en marcha.

Última actualización el 15 de diciembre de 2024 a las 21:05

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - lunes, 16 de diciembre

 -  2.3 MB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - Lunes, 16 de diciembre

 -  59.9 KB

Previsión de tráfico para la línea 1227 - lunes, 16 de diciembre

 -  38.8 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1255 - lunes 16 de diciembre

 -  17.6 KB

El domingo 15 de diciembre no se ofrecerá servicio.

Última actualización el 13 de diciembre de 2024 a las 16:26

El sábado 14 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1227, 1201 y 1202 a pesar del movimiento social en curso.

Última actualización el 13 de diciembre de 2024 a las 16:12

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - sábado, 14 de diciembre

 -  78.9 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - sábado 14 de diciembre

 -  61.5 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - sábado, 14 de diciembre

 -  38.7 KB

El viernes 13 de diciembre, los servicios se ofrecerán en las líneas 1255 (solo servicios escolares), 1227, 1201 y 1202.

Última actualización el 13 de diciembre de 2024 a la 13:53 pm

Previsión de tráfico para la ruta 1201 - viernes, 13 de diciembre

 -  2.3 MB

Previsión de tráfico para la ruta 1202 - viernes, 13 de diciembre

 -  50.4 KB

Previsión de tráfico para la ruta 1227 - viernes, 13 de diciembre

 -  38.8 KB

Previsión de tráfico para la línea 1255 - viernes, 13 de diciembre

 -  29.4 KB

