Noticias similares

A continuación se puede encontrar el estatus provisional de los servicios prestados
Los servicios se ofrecen en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 y 1239.
Estas previsiones de tráfico siguen vigentes hasta el 2 de marzo de 2025 (inclusive).
A continuación descubre los horarios detallados de tus rutas entre semana (de lunes a viernes), así como de sábado y domingo.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 14 de febrero de 2025 a las 11:37 am
El lunes 27 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 26 de enero de 2025 a las 16:51
El domingo 26 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 y 1232 a pesar del movimiento social en marcha.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 25 de enero de 2025 a las 14:24
El sábado 25 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 y 1232 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 24 de enero de 2025 a las 14:31
El viernes 24 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 23 de enero de 2025 a las 14:31
El jueves 23 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 22 de enero de 2025 a las 14:46
El miércoles 22 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 21 de enero de 2025 a las 14:10
El martes 21 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar del movimiento social en marcha.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 20 de enero de 2025 a las 15:13
El lunes 20 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 19 de enero de 2025 a las 15:13
El domingo 19 de enero de 2025, se ofrecerán servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 y 1232 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 18 de enero de 2025 a las 15:02
El sábado 18 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 y 1232 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 17 de enero de 2025 a las 15:02
El viernes 17 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en marcha.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 16 de enero de 2025 a las 16:44
El jueves 16 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 15 de enero de 2025 a las 15:56
El miércoles 15 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 14 de enero a las 17:00
El martes 14 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 13 de enero a las 17:25
El lunes 13 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 12 de enero a las 17:24
El domingo 12 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 11 de enero a las 17:37
El sábado 11 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 10 de enero a las 15:26
El viernes 10 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 9 de enero a las 16:42
El jueves 9 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 8 de enero a las 16:36
El miércoles 8 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 7 de enero a las 16:12
El martes 7 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 6 de enero a las 16:57
El lunes 6 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 y 1257 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 5 de enero a las 16:52
El sábado 4 de enero de 2025, se ofrecerán servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
!!! No se ofrecerá servicio el domingo 5 de enero
Actualizado recientemente el 3 de enero a las 17:14
El viernes 3 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Actualizado recientemente el 2 de enero a las 17:27
El jueves 2 de enero de 2025, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 1 de enero a las 18:15
El martes 31 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
!!! No se ofrecerá servicio el miércoles 1 de enero de 2025
Última actualización el 30 de diciembre a las 17:09
El lunes 30 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 y 1227 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 29 de diciembre a las 23:42
El sábado 28 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
!!! No habrá servicio el domingo 29 de diciembre
Última actualización el 27 de diciembre a las 17:24
El viernes 27 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 26 de diciembre a las 16:22
El jueves 26 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 25 de diciembre a las 16:31
El martes 24 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
!!! No se ofrecerá servicio el miércoles 25 de diciembre
Última actualización el 23 de diciembre a las 16:00
El lunes 23 de diciembre se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1203, 1222 y 1227 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 23 de diciembre a las 18:35
El sábado 21 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202 y 1227 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
!!! No se ofrecerá servicio el domingo 22 de diciembre
Última actualización el 20 de diciembre de 2024 a las 15:23
El viernes 20 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1227 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en marcha.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 19 de diciembre de 2024 a las 17:06
El jueves 19 de diciembre se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1227 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en marcha.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 18 de diciembre de 2024 a las 16:13
El miércoles 18 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1201, 1202, 1227 y 1255 a pesar de que el movimiento social sigue en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 17 de diciembre de 2024 a las 15:44
El martes 17 de diciembre se ofrecen servicios en las líneas 1227, 1201 y 1202 a pesar del movimiento social en curso.
Estas previsiones de tráfico están sujetas a contingencias operativas.
Última actualización el 16 de diciembre de 2024 a las 18:16
El lunes 16 de diciembre se ofrecen servicios en las líneas 1227, 1201 y 1202 a pesar de que el movimiento social sigue en marcha.
Última actualización el 15 de diciembre de 2024 a las 21:05
El domingo 15 de diciembre no se ofrecerá servicio.
Última actualización el 13 de diciembre de 2024 a las 16:26
El sábado 14 de diciembre, se ofrecen servicios en las líneas 1227, 1201 y 1202 a pesar del movimiento social en curso.
Última actualización el 13 de diciembre de 2024 a las 16:12
El viernes 13 de diciembre, los servicios se ofrecerán en las líneas 1255 (solo servicios escolares), 1227, 1201 y 1202.
Última actualización el 13 de diciembre de 2024 a la 13:53 pm