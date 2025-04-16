Noticias similares

Con motivo de mayo por Bike, Île-de-France Mobilités os apoya en este mes dedicado al uso de este medio de transporte blando para celebrar y adoptar la práctica del ciclismo. Así, en el territorio de Sénart, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en las estaciones.

Reunidos con nuestros equipos en la estación Cesson el jueves 22 de mayo de 14:00 a 18:00 y en la estación Lieusaint-Moissy el 27 de mayo de 2025 de 8:00 a 18:00.

Todas las reparaciones ofrecidas in situ son GRATUITAS para los viajeros, como el mantenimiento y las piezas de desgaste.