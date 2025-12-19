Noticias similares

Con motivo de mayo por Bike, Île-de-France Mobilités os apoya en este mes dedicado al uso de este medio de transporte suave para promover el servicio de aparcamiento para bicicletas. Así, en su territorio de Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en estaciones.

Conoce a nuestros equipos en la estación frente a nuestros parques para bicicletas de 15:00 a 18:30:

Estación de Arpajon el 12 de mayo

Estación de Égly el 26 de mayo

Estación Juvisy-sur-Orge el 29 de mayo

Todas las reparaciones ofrecidas in situ son GRATUITAS para los viajeros, como el mantenimiento y las piezas de desgaste.