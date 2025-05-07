Noticias similares

Con motivo de mayo por Bike, Île-de-France Mobilités os apoya en este mes dedicado al uso de este medio de transporte blando para celebrar y adoptar la práctica del ciclismo. Así, en el valle de Montmorency, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en la estación Ermont - Eaubonne.

Conoce a nuestros equipos en la aula de la estación Ermont - Eaubonne, frente a la estación reglamentaria, el martes 27 de mayo de 16:00 a 19:00.

Todas las reparaciones que se ofrecen en el lugar son GRATUITAS para los viajeros, como el mantenimiento y las piezas de desgaste (pastillas, cable de freno, cámara de aire, etc.).