Noticias similares

Se implementará un sistema especial durante los 5 fines de semana de interrupción del tráfico en la línea L entre París - La Défense y Saint-Nom-la-Bretèche:

Sábado 30 y domingo 31 de agosto

Sábado 13 y domingo 14 de septiembre

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Para permitirte unirte al RER A en Saint-Germain-en-Laye durante los fines de semana de trabajo, la línea 10 se beneficiará de viajes adicionales y horarios ampliados.

Nuestros agentes estarán sobre el terreno para informarle y guiarle si es necesario.