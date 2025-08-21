¡Trabaja en la línea L: la línea 10 reforzada para ti cada fin de semana!

Publicado el

Lectura 1 min

La línea 10 está reforzada para acompañar tus trayectos durante las obras en la línea L entre París - La Défense y Saint-Nom-la-Bretèche. ¿Qué desarrollos tienes planeados? Os los presentamos aquí.

Se implementará un sistema especial durante los 5 fines de semana de interrupción del tráfico en la línea L entre París - La Défense y Saint-Nom-la-Bretèche:

  • Sábado 30 y domingo 31 de agosto
  • Sábado 13 y domingo 14 de septiembre
  • Sábado 20 y domingo 21 de septiembre
  • Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
  • Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Para permitirte unirte al RER A en Saint-Germain-en-Laye durante los fines de semana de trabajo, la línea 10 se beneficiará de viajes adicionales y horarios ampliados.

Nuestros agentes estarán sobre el terreno para informarle y guiarle si es necesario.

Línea 10 Mairie de Marly-le-Roi ↔ Saint-Germain-en-Laye sábado y domingo

  • A Saint-Germain-en-Laye: primera salida a las 5:00 y última salida a las 23:50
  • A Marly-le-Roi: primera salida a las 6:30 y última salida a la 1:20
Descarga el horario reforzado de la Línea 10

Para encontrar todas las noticias de tu territorio, visita la cuenta X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM

Noticias similares