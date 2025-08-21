Noticias similares

Se implementará un sistema especial durante los 5 fines de semana de interrupción del tráfico en la línea L entre París - La Défense y Saint-Nom-la-Bretèche:
- Sábado 30 y domingo 31 de agosto
- Sábado 13 y domingo 14 de septiembre
- Sábado 20 y domingo 21 de septiembre
- Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
- Sábado 4 y domingo 5 de octubre
Para permitirte unirte al RER A en Saint-Germain-en-Laye durante los fines de semana de trabajo, la línea 10 se beneficiará de viajes adicionales y horarios ampliados.
Nuestros agentes estarán sobre el terreno para informarle y guiarle si es necesario.
Línea 10 Mairie de Marly-le-Roi ↔ Saint-Germain-en-Laye sábado y domingo
- A Saint-Germain-en-Laye: primera salida a las 5:00 y última salida a las 23:50
- A Marly-le-Roi: primera salida a las 6:30 y última salida a la 1:20
