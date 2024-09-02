A partir del 2 de septiembre, tus líneas cambiarán de número y su oferta será ajustada.

Publicado el

Lectura 1 min

Aquí encontrarás toda la información sobre los ajustes y renumeración de las líneas en tu territorio.

Desde el 2 de septiembre de 2024, Île-de-France Mobilités modifica la oferta en la región, acompañada de una renumeración para mejorar la legibilidad de las líneas de autobús en la zona de la confluencia Cergy-Pontoise.

¿Por qué cambia el número de la línea?

La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas, con sistemas de numeración que coexisten, pero no son iguales.

Actualmente, existen nombres muy diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L) y duplicados en los números de línea (hay 32 líneas en la red actual de bus), lo que complica la comprensión de la red.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Confluencia Cergy-Pontoise, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 12.

Te invitamos a consultar las noticias sobre la renumeración regional haciendo clic aquí.

Tabla de correspondencia numérica antigua/nueva

 -  1.3 MB

¿Qué traerá este nuevo problema?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente buscando en la app o en la web de iledefrance-mobilites.fr, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Además, se implementa una adaptación de las rutas y horarios de algunas de tus líneas el 2 de septiembre de 2024:

Folleto explicando la adaptación de tus frases del 2 de septiembre de 2024

 -  23.8 MB

También puedes seguir nuestras noticias en X: @CPConflu_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

Noticias similares