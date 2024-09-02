Noticias similares

Desde el 2 de septiembre de 2024, Île-de-France Mobilités modifica la oferta en la región, acompañada de una renumeración para mejorar la legibilidad de las líneas de autobús en la zona de la confluencia Cergy-Pontoise.

¿Por qué cambia el número de la línea?

La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas, con sistemas de numeración que coexisten, pero no son iguales.

Actualmente, existen nombres muy diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L) y duplicados en los números de línea (hay 32 líneas en la red actual de bus), lo que complica la comprensión de la red.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Confluencia Cergy-Pontoise, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 12.

Te invitamos a consultar las noticias sobre la renumeración regional haciendo clic aquí.