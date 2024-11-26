Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración en la zona de Evry Centre Essonne

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Evry Centre Essonne, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 42.

Siempre que ha sido posible, se ha utilizado el número antiguo para facilitar el cambio (por ejemplo, la línea 401 pasa a ser la 4201, la 404 pasa a ser la 4204, etc.).

Los números de línea exprés empiezan con el número de su departamento (ejemplos: línea 9112).

¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?

Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.