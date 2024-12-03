Línea 4212 (ex 403):

Para mejorar las conexiones con la RER C, la línea 4212 se extiende hasta la estación Brétigny-sur-Orge.

La oferta a Brétigny-sur-Orge será, de media:

- un autobús cada 30 minutos de lunes a viernes de 5:30 a 22:30

- un autobús cada 30 minutos los sábados de 6:00 a 22:30

- un autobús cada hora los domingos de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

En la ruta entre la Imprimerie Nationale y la estación Bras de Fer, habrá un autobús cada 15 minutos durante todo el día.

Al mismo tiempo, la línea se acortará para mejorar los tiempos de viaje hacia Brétigny-sur-Orge y la Croix Blanche. Su nueva terminal será la estación Bras de Fer y continuará sirviendo a la estación Evry-Courcouronnes Centre (conexión con el RER D).