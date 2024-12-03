El 6 de enero de 2025, Île-de-France Mobilités está reorganizando la oferta de autobuses en ciertas líneas del área de Evry Centre Essonne, y los números de línea están siendo cambiados para mayor claridad.
Aquí encuentra la información sobre tus líneas en el Sector Central:
Bondoufle - Evry-Courcouronnes - Brétigny-sur-Orge - Ris-Orangis - Soisy-sur-Seine - Le Plessis-Pâté - Lisses
Línea 4206 (ex 402):
La línea 4206 está reforzada: circulará íntegramente por una vía dedicada y conectará Viry-Châtillon con Corbeil-Essonnes a través de la estación de Evry-Courcouronnes en 55 minutos. Su oferta se reforzará entre semana con un autobús cada 7 minutos en horas punta de la mañana y la tarde, de 4:30 a.m. a medianoche.
La oferta de fin de semana también se incrementará, con una media de un autobús cada 10 minutos el sábado y 15 minutos el domingo.
Línea 4212 (ex 403):
Para mejorar las conexiones con la RER C, la línea 4212 se extiende hasta la estación Brétigny-sur-Orge.
La oferta a Brétigny-sur-Orge será, de media:
- un autobús cada 30 minutos de lunes a viernes de 5:30 a 22:30
- un autobús cada 30 minutos los sábados de 6:00 a 22:30
- un autobús cada hora los domingos de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.
En la ruta entre la Imprimerie Nationale y la estación Bras de Fer, habrá un autobús cada 15 minutos durante todo el día.
Al mismo tiempo, la línea se acortará para mejorar los tiempos de viaje hacia Brétigny-sur-Orge y la Croix Blanche. Su nueva terminal será la estación Bras de Fer y continuará sirviendo a la estación Evry-Courcouronnes Centre (conexión con el RER D).
Línea 4204 (ex 404):
La línea 4204 conectará Soisy-sur-Seine con Evry-Courcouronnes. Dará servicio a las estaciones de Bois de l'Epine, Val de Seine y Évry-Courcouronnes Centre. Funcionará de 6:00 a.m. a 10:30 p.m. y su oferta se adaptará al territorio con:
- un autobús cada 15 minutos de media durante las horas punta de lunes a viernes (30 minutos durante el día)
- un autobús cada 30 minutos de media los sábados de 6:00 a 22:00
- un autobús cada hora de media los domingos de 6:00 a 21:00
Al mismo tiempo, la línea 453, que solo operaba los domingos, es cancelada y su ruta es asumida por la línea 4204, que ofrecerá el mismo servicio.
Línea 4216 (ex 416):
Para apoyar el desarrollo de la zona de Leonardo da Vinci en Lisses dedicada a actividades de alta tecnología, la línea 4216 operará todo el día de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 7:30 p.m., con 8 nuevas salidas durante el día.
Línea 4214 (ex 414):
La línea 4214 ha visto evolucionar su oferta para permitir que los habitantes de Evry-Courcouronnes acudan al centro comercial Le Spot los fines de semana.
Con esta nueva oferta, los residentes se beneficiarán de un autobús cada hora entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. los sábados y entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m. los domingos.
Línea N139:
La línea N139 se refuerza cada tarde de lunes a viernes con un autobús cada 30 minutos.