Línea 4230 (ex 302):

Una mejor conexión con la estación de Corbeil-Essonnes.

Para optimizar la línea y reforzar su oferta, la línea 4230 terminará en la estación Corbeil-Essonnes.

Su ruta entre la estación Corbeil-Essonnes y Henri Dunant será cancelada.

Para los habitantes del distrito de Montconseil (paradas Square, La Tour y Salvador Allende), la línea 4202 circulará con un autobús cada 10 minutos de media para llegar a la estación Corbeil-Essonnes.