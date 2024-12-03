El 6 de enero de 2025, Île-de-France Mobilités está reorganizando la oferta de autobuses en ciertas líneas de la zona de Evry Centre Essonne y cambiando los números de línea para mayor claridad.
Aquí encontrarás información sobre tus líneas en el Sector Este:
Corbeil-Essonnes - Morsang-sur-Seine - Tigery - Saint-Germain-lès-Corbeil - Soisy-sur-Seine - Saintry-sur-Seine - Etiolles - Saint-Pierre-du-Perray
Línea 4230 (ex 302):
Una mejor conexión con la estación de Corbeil-Essonnes.
Para optimizar la línea y reforzar su oferta, la línea 4230 terminará en la estación Corbeil-Essonnes.
Su ruta entre la estación Corbeil-Essonnes y Henri Dunant será cancelada.
Para los habitantes del distrito de Montconseil (paradas Square, La Tour y Salvador Allende), la línea 4202 circulará con un autobús cada 10 minutos de media para llegar a la estación Corbeil-Essonnes.
Línea 4231 (ex 7001):
La línea 4231 conecta los municipios de Tigery y Saint-Germain-lès-Corbeil con la estación Corbeil-Essonnes.
Para mejorar la conexión con la estación Corbeil-Essonnes, la oferta de la línea cambia con un autobús cada 15 minutos durante las horas punta, de lunes a viernes.