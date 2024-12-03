El 6 de enero de 2025, Île-de-France Mobilités está reorganizando la oferta de autobuses en ciertas líneas del área de Evry Centre Essonne, y los números de línea están siendo cambiados para mayor claridad.
Aquí encuentra la información sobre tus líneas en el Sector Norte:
Viry-Châtillon - Juvisy-sur-Orge - Savigny-sur-Orge - Grigny
Línea 4205 (ex DM2):
La línea 4205 conecta los municipios de Grigny y Viry-Châtillon con el centro de la estación Juvisy-sur-Orge.
Es una línea importante en la región, y su oferta se refuerza durante las horas punta con un autobús cada 10 a 12 minutos de media durante la semana.
Su oferta también cambia los sábados por la mañana, con una primera salida de la línea a las 5:00 de la mañana.
Línea 4206 (ex 402):
Su oferta evolucionará significativamente antes de la llegada del Tzen4.
La línea 4206 circulará íntegramente por una vía dedicada y conectará Viry-Châtillon con Corbeil-Essonnes a través de la estación Evry-Courcouronnes en 55 minutos. Su oferta se reforzará entre semana con un autobús cada 7 minutos en horas punta de la mañana y la tarde, de 4:30 a.m. a medianoche.
La oferta de fin de semana también se incrementará, con una media de un autobús cada 10 minutos el sábado y 15 minutos el domingo.
Línea 4223 (ex 402):
La línea 4223 proporciona un enlace entre el RER C en Savigny-sur-Orge y el RER D en Grigny.
También permite que estudiantes de secundaria de los municipios de Grigny y Viry-Châtillon asistan a los institutos Monge y Corot en Savigny-sur-Orge.
Para satisfacer la alta demanda de esta línea por la mañana, su oferta se refuerza con un autobús cada 7 minutos de media.
Línea N139:
La línea N139 se refuerza cada tarde de lunes a viernes con un autobús cada 30 minutos.