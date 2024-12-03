Línea 4205 (ex DM2):

La línea 4205 conecta los municipios de Grigny y Viry-Châtillon con el centro de la estación Juvisy-sur-Orge.

Es una línea importante en la región, y su oferta se refuerza durante las horas punta con un autobús cada 10 a 12 minutos de media durante la semana.

Su oferta también cambia los sábados por la mañana, con una primera salida de la línea a las 5:00 de la mañana.