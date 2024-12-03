El 6 de enero de 2025, Île-de-France Mobilités está reorganizando la oferta de autobuses en ciertas líneas del área de Évry Centre Essonne, y los números de línea se están cambiando para mayor claridad.
Aquí encuentra la información sobre tus líneas en el Sector Sur:
Corbeil-Essonnes - Le Coudray-Montceaux - Lisses - Villabé
Línea 4241 (ex 405):
La línea 4241 conectará la estación Orangis Bois de l'Épine con la estación Corbeil-Essonnes a través de la estación Évry-Courcouronnes Centre.
Sus horarios de apertura no han cambiado.
Línea 4243 (ex 303):
La línea 4243 da servicio a la localidad de Corbeil-Essonnes conectando las estaciones de Moulin Galant y Corbeil-Essonnes Zola.
Para adaptar la oferta de la línea a las necesidades de viaje, la línea se refuerza por la mañana con un autobús cada 15 minutos de media de 5:00 a 7:00 a.m.
También se emite más tarde por la noche hasta medianoche (en comparación con las 23:00 de hoy).
Línea 4245 (ex 304 y 415):
Para completar la simplificación de la red de autobuses en el sector sur de la aglomeración, las rutas 415 y 304 se fusionan para crear una nueva ruta. La nueva línea 4245 conectará la estación de Evry-Courcouronnes con la estación de Corbeil-Essonnes a través de los municipios de Lisses y Villabé.
También dará servicio a la estación de Villabé. Su oferta se incrementará durante la semana con:
- un autobús cada 15 minutos de media en horas punta
- un autobús cada 30 minutos de media durante el día
Línea 4203 (ex 301):
La línea 4203 es ahora la línea principal del municipio de Corbeil-Essonnes.
Su oferta se incrementa para respaldar el incremento de su asistencia:
- entre semana: un autobús cada 10 minutos de media en horas punta y 15 minutos durante el día. También estará disponible hasta medianoche (en comparación con las 23:00 actualmente)
- Sábado: más autobuses por la tarde con un autobús cada 20 minutos de media (en comparación con los 30 minutos actuales). También se emitirá hasta medianoche (en comparación con las 23:00 horas actualmente) los sábados y domingos
- Para los meses de julio y agosto: su oferta se duplica
Línea 4242 (ex 402S):
Para acompañar la evolución de la línea 4206, se crea una nueva línea para conectar Le Coudray-Montceaux con la estación Bras de Fer en Evry-Courcouronnes a través de la RN7.
Operará de 4:30 a.m. a 10:30 p.m. y su oferta se adaptará a las necesidades de viaje de este sector, con una media de un autobús cada 15 minutos durante las horas punta, de lunes a viernes. También circulará los sábados con una media de un autobús cada 25 minutos durante todo el día, de 4:30 a 23:00.
Los domingos, ofrecerá un autobús cada hora de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.
Línea N139:
La línea N139 se refuerza cada tarde de lunes a viernes con un autobús cada 30 minutos.