Línea 4243 (ex 303):

La línea 4243 da servicio a la localidad de Corbeil-Essonnes conectando las estaciones de Moulin Galant y Corbeil-Essonnes Zola.

Para adaptar la oferta de la línea a las necesidades de viaje, la línea se refuerza por la mañana con un autobús cada 15 minutos de media de 5:00 a 7:00 a.m.

También se emite más tarde por la noche hasta medianoche (en comparación con las 23:00 de hoy).