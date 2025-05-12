Noticias similares

Con motivo de mayo por Bike, Île-de-France Mobilités os apoya en este mes dedicado al uso de este medio de transporte blando para celebrar y adoptar la práctica del ciclismo. Así, en la zona de Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en las estaciones.

Conoce a nuestros equipos en la estación Juvisy-sur-Orge los lunes 12 y 26 de mayo de 15:00 a 18:30.

Todas las reparaciones ofrecidas in situ son GRATUITAS para los viajeros, como el mantenimiento y las piezas de desgaste.