Noticias similares

¿Algún problema con tu moto? ¡Lo reparamos y es un regalo!
Reunión en la estación Juvisy-sur-Orge, los lunes 12 y 26 de mayo de 15:00 a 18:30.
Sin inscripción, sin tasas, ¡solo una mano amiga!
Con motivo de mayo por Bike, Île-de-France Mobilités os apoya en este mes dedicado al uso de este medio de transporte blando para celebrar y adoptar la práctica del ciclismo. Así, en la zona de Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en las estaciones.
Conoce a nuestros equipos en la estación Juvisy-sur-Orge los lunes 12 y 26 de mayo de 15:00 a 18:30.
Todas las reparaciones ofrecidas in situ son GRATUITAS para los viajeros, como el mantenimiento y las piezas de desgaste.