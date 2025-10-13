Noticias similares

- Una extensión del horario de la mañana desde la Gare des Mureaux con unaprimera salida a las 5 de la mañana, de lunes a viernes.
- La creación de 3 viajes semidirectos (1 por la mañana y 2 por la tarde) en las horas más concurridas para reducir los tiempos de viaje de la línea.
- Un refuerzo de la oferta los sábados por la tarde para ofrecer a los pasajeros un servicio a los centros comerciales y de ocio de la línea, con una frecuencia de 30 minutos.
- La creación de una oferta los domingos para acceder a los centros comerciales y de ocio, con una frecuencia por hora.
Tu línea siempre es tan directa y tranquila + ¡generosa!
Publicado el
Lectura 1 min
La línea 7819, que conecta la Gare des Mureaux/Aérospatiale con Versalles Europe, será reforzada a partir del 5 de enero de 2026. Una oferta más generosa, con algunos viajes más directos.