Noticias similares

Semana de la Movilidad 2025: ¡Tus equipos de Cœur d'Essonne vienen a conocerte!

Del 16 al 22 de septiembre de 2025, los equipos de tu región acudirán a reunirte durante la Semana Europea de la Movilidad.

Semana Europea de la Movilidad 2025 del 16 al 22 de septiembre de 2025

Los equipos de su territorio de Cœur d'Essonne acuden a reunirse con ustedes, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, para informarles sobre la oferta de transporte de vuestras líneas de autobús.

Esperamos verte en:

  • 17 de septiembre de 2025 de 17:00 a 19:00 en la Croix Blanche (parada de autobús: ZI Croix blanche).
  • 18 de septiembre de 2025 de 17:00 a 19:00 en la estación de Brétigny-sur-Orge (lado de Brossolette).
  • 19 de septiembre de 2025 de 17:00 a 19:00 en la estación Sainte-Geneviève-des-Bois (lado de la Plaza).

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a sus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y servicios ofrecidos en la zona de Cœur d'Essonne.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!

Para saber más sobre las noticias en tu zona, visita nuestra cuenta X: @CoeurEs_IDFM

