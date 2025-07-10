Noticias similares

Los equipos de tu territorio del Gran Versalles vienen a reunirte con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, para informarte sobre la oferta de transporte de tus líneas de autobús.

Esperamos verle el miércoles 24 de septiembre de 2025 de 11:00 a 14:00 en Satory Mobilab en Versalles.

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a tus preguntas o solicitar información sobre las entradas y servicios ofrecidos en el territorio del Gran Versalles.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!

Para saber más sobre las noticias en tu territorio, visita nuestra cuenta X: @Versailles_IDFM