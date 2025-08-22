Noticias similares

Los equipos de tu zona de Montmorency Valley vienen a reunirse contigo, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, para informarte sobre la oferta de transporte de tus líneas de autobús.

Esperamos verte el martes 16 de septiembre de 2025 en la estación de Ermont Eaubonne de 15:00 a 18:00.

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a tus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y los servicios que ofrecen en el Valle de Montmorency.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!

Para saber más sobre las noticias en tu territorio, visita nuestra cuenta X: @Mtmorency_IDFM