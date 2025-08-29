Noticias similares

¡Hablemos juntos de movilidad!
Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, venimos a reunirnos con vosotros para informaros sobre la oferta de transporte de vuestras líneas de autobús.
Esperamos verte en:
- Martes, 16 de septiembre de 2025, de 16:00 a 18:30, en la estación Saint-Germain-en-Laye
- Sábado 20 de septiembre de 2025 de 9:00 a 17:00, Rue de Paris en Saint-Germain-en-Laye
Nuestros equipos también estarán encantados de responder a sus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y servicios que se ofrecen en el territorio de Saint Germain Boucles de Seine.
¡Esperamos ver a muchos de vosotros!