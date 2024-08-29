Noticias similares

Los equipos de tu territorio del Valle de Montmorency acuden a reunirse con usted, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2024, para informaros sobre la oferta de transporte de vuestras líneas de autobús.

Esperamos verle el martes 17 de septiembre de 15:00 a 17:00 en la estación de Ermont Eaubonne

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a sus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y servicios ofrecidos en el territorio del Valle de Montmorency.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!