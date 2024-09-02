Noticias similares

Los equipos de tu zona de Sénart vienen a reunirte con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2024, para informarte sobre la oferta de transporte de tus líneas de autobús.

Esperamos verte:

En la estación Lieusaint: lunes 16 de septiembre de 2024 de 16:30 a 18:00 y martes 17 de septiembre de 6:40 a 8:30 y de 16:30 a 18:00.

16 de septiembre de 2024 de 16:30 a 18:00 y martes 17 de septiembre de 6:40 a 8:30 y de 16:30 a 18:00. En la estación de Combs-la-Ville: miércoles 18 de septiembre de 2024 de 6:40 a 8:30 y jueves 19 de septiembre de 16:30 a 18:00

miércoles 18 de septiembre de 2024 de 6:40 a 8:30 y jueves 19 de septiembre de 16:30 a 18:00 En la estación Cesson: miércoles 18 de septiembre de 16:30 a 18:00 y jueves 19 de septiembre de 6:40 a 8:30

miércoles 18 de septiembre de 16:30 a 18:00 y jueves 19 de septiembre de 6:40 a 8:30 En la estación Savigny-le-Temple: viernes 20 de septiembre de 2024 de 6:40 a 8:30 a.m. y de 16:30 a 18:00.

viernes 20 de septiembre de 2024 de 6:40 a 8:30 a.m. y de 16:30 a 18:00. En la parada Trait d'Union en Carré Sénart: sábado 21 de septiembre de 2024 de 14:00 a 16:30.

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a tus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y los servicios que se ofrecen en la zona de Sénart.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!