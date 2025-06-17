Noticias similares

¡Las inscripciones para la tarjeta de transporte escolar para el año 2025/2026 están abiertas! Infórmate y suscríbete a esta tarjeta de transporte ahora.
¿Para quién es la tarjeta de transporte escolar?
La tarjeta de transporte en autobús escolar (por ejemplo, la tarjeta Optile) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y escuela, que debe realizarse durante el periodo escolar.
(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).
Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.
Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para esta tarjeta de transporte.
Además, esta tarjeta es emitida por el operador de autobús de tu zona tras una suscripción.
Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.
Requisitos de elegibilidad:
La tarjeta no es válida los fines de semana, durante las vacaciones escolares, en otra línea ni para realizar más de un viaje de ida y vuelta al día.
Para obtener esta carta, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Estar matriculado en un centro educativo PÚBLICO o PRIVADO bajo contrato.
- Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año de suscripción.
- Reside en Île-de-France.
- Sé estudiante externo o medio interno.
- Estate en el colegio a más de 3 km de tu casa (la ruta peatonal más corta).
- Si tu hijo está matriculado en el instituto, la cantidad dependerá del número de secciones cubiertas (contáctanos por correo electrónico [email protected] para más información)
Además, si el trayecto incluye más de 4 tramos (la distancia varía según los límites de tramos, pero en general en el caso de un trayecto de más de 7 km por la línea de autobús), la tarjeta no está subvencionada por el Departamento y entonces se vuelve más cara que un paquete ImagineR.
Exención para el municipio de Oncy-sur-Ecole – línea 4346:
La CD91 ha concedido una exención de la regla de los 3 kilómetros para los alumnos de Oncy-sur-École que asisten al instituto Jean Rostand en Milly-la-Forêt.
Tasas y condiciones para los municipios de la Comunidad de Municipios del Val d'Essonne:
Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Cerny, Champcueil, Chevannes, D'Huison-Longueville, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Leudeville, Mennecy, Nainville-les-Roches, Ormoy, Orveau, Saint-Vrain, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit
- Solicitud de tarjeta completada, firmada y con el sello del colegio (no es necesario el sello de renovación)
- La Comunidad de Comunas paga parte de la tarjeta: en vista de esta ayuda, los padres deben enviarnos un pago por cheque correspondiente al número de secciones pagables a KEOLIS (tabla siguiente):
Tasas y condiciones para el municipio de Maisse:
• Solicitud de tarjeta completada, firmada y con el sello del colegio (no se necesita sello en caso de renovación)
• El municipio de Maisse es responsable de parte del mapa. En vista de esta ayuda, los padres deben enviarnos un cheque por la cantidad correspondiente al número de secciones a pagar a KEOLIS (tabla siguiente):
Tarifas y condiciones para otros municipios:
• Solicitud de tarjeta completada, firmada y con el sello del colegio (no se necesita sello en caso de renovación)
• Los padres deben enviarnos un pago por cheque por la cantidad correspondiente al número de secciones a pagar a KEOLIS (tabla siguiente):
¿Cómo consigo mi tarjeta de transporte escolar?
Debes devolver el siguiente archivo:
• Solicitud de carné escolar (Formulario de Inscripción) completada, firmada y con el sello del colegio
• Su pago mediante cheque, a nombre de KEOLIS en la siguiente dirección:
TISSE – Centro Operativo de Autobuses Bondoufle
Servicio de tarjetas escolares
5 rue du Canal
91070 BONDOUFLE
¿Preguntas sobre tu tarjeta de transporte escolar?
Puede contactarnos por correo electrónico: [email protected] (indique Servicio Escolar en el asunto) y por teléfono al 01 80 96 31 87.