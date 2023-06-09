Noticias similares

¿Para quién es la tarjeta de transporte escolar de Optile?
La tarjeta de transporte escolar Optile es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar.
(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).
Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.
Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para una tarjeta de colegio optile.
Además, esta tarjeta es emitida por el operador de la red de autobuses tras una suscripción.
Requisitos de elegibilidad:
Para beneficiarse de la tarjeta de colegio optile, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Reside en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio.
- Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.
- Estar en la escuela con el estatus de estudiante externo o medio interno en secundaria o bachillerato.
- Reside en su domicilio a 3 km o más del colegio.
- La suscripción debe realizarse antes del 31 de octubre de 2023*
* Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).
¿Cómo suscribirse a la tarjeta escolar de Optile?
> Solo se procesarán los archivos completos, cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a las familias.
> Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo, no se aceptarán solicitudes en el lugar.
Pasos de suscripción:
- Descargue abajo el archivo para imprimirlo y completarlo
> Todos los campos de las partes A/B/C son obligatorios, el campo D es opcional.
> El sello y la firma del colegio también son obligatorios para cualquier nueva suscripción.
Sube tu solicitud aquí
- En un sobre, adjunta tu pago mediante cheque a nombre de KEOLIS
(detalles en la sección "precio de la tarjeta escolar optile")
> No se debe enviar ninguna foto, sobre presellado ni ningún otro elemento. No podemos garantizar que estos artículos sean devueltos.
- Envía tu solicitud por correo simple a la siguiente dirección:
Keolis Val d'Yerres Val de Seine - Servicio de tarjetas escolares
19 rue Charles Mory
91210 Draveil
- Recibe el mapa escolar lo antes posible en la dirección que nos has dado en el expediente.
Precio de la tarjeta de la escuela Optile:
El precio de la tarjeta escolar de Optile depende del número de secciones, es decir, una distancia calculada por Optile y Île-de-France mobilité, entre la dirección de salida y el colegio;
Para saber el número de secciones correspondientes al recorrido de tu hijo, por favor ponte en contacto con nosotros.
Para el territorio del Val d'Yerres del Val de Seine, a continuación se encuentran las tarifas generales así como las subvencionadas.
Para conocer el precio del viaje de tu hijo, ponte en contacto con nosotros.
Tenga en cuenta que si el precio final supera los 365 €, su solicitud será rechazada automáticamente.
> El pase Navigo Imagine'Rserá más ventajoso para ti.
Subvenciones municipales y departamentales:
Los municipios a veces pueden ofrecerte una subvención. Le invitamos a contactar con el ayuntamiento o con el departamento de transporte de su autoridad local para obtener información.
El departamento de Essonne ofrece subvenciones bajo ciertas condiciones en los billetes de transporte.
Te invitamos a consultar la página web del departamento haciendo clic aquí para conocer los términos y condiciones.
Aprende más:
¿Necesitas más información sobre cómo trabajar o cómo sacar la tarjeta de transporte escolar de Optile?
¡Contáctenos! Nuestros equipos estarán encantados de responder a tus preguntas.