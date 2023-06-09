Noticias similares

La tarjeta de transporte escolar Optile es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar.

(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).

Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.

Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para una tarjeta de colegio optile.



Además, esta tarjeta es emitida por el operador de la red de autobuses tras una suscripción.