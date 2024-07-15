Noticias similares

Suscripción a la Tarjeta Escolar de Autobuses 2024/2025

La campaña de suscripción/renovación para la Tarjeta Escolar de Autobuses 2024/2025 está abierta del 12 de junio al 31 de octubre de 2024.

La Tarjeta de Escuela de Autobús (CSB) te permite hacer un único viaje diario de ida y vuelta entre el hogar del estudiante y la escuela en una línea de autobús aprobada por OPTILE (con origen y destino determinados para el curso escolar).

Condiciones de acceso a la tarjeta del autobús escolar

  • Reside en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio.
  • Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.
  • Asistir a una educación primaria o secundaria o a una clase de preparación para aprendizajes y matricularse en una escuela pública o privada bajo contrato de asociación.
  • Estar en el colegio con el estatus de estudiante externo o medio interno.
  • Reside a 3 km o más del colegio.

*Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).

¿Cómo puedo suscribirme/renovar la Optile School Card?

Renovación

  • Has recibido tu expediente, recuerda cambiar tu información.
  • Devolverás tu formulario completado a:

Île-de-France Seine et Oise
Servicio de Mapas Escolares
13 Rue de la Tréate
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Primera suscripción

  • Descarga tu formulario de inscripción
  • Complínalo y haz que tu instituto o instituto lo valide

La solicitud solo debe ser devuelta por correo, debidamente completada, firmada y sellada por el colegio, con el pago mediante cheque a nombre de Francilité Seine et Oise en la dirección siguiente:

Île-de-France Seine et Oise
Servicio de Mapas Escolares
13 Rue de la Tréate
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Solo se procesarán los archivos completos, cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a las familias.
Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo, no se aceptarán solicitudes en el lugar.

Descarga tu formulario de registro para la Tarjeta de Escuela de Autobús 2024

 -  1.3 MB

Tarifas 2024-2025

Departamento Yvelines (78)

Estudiante de secundaria / bachillerato en 2 secciones: 219,00€

Estudiante de secundaria / bachillerato en 3 secciones: 292,40 €

Estudiante de secundaria / bachillerato para 4 secciones: 374,40€

Departamento Val d'Oise (95)

Estudiante de Secundaria / Bachillerato para 2/3 secciones: precio sencillo 133,99 €

Contactos - Información

Para cualquier información sobre la tarjeta del autobús escolar, puedes contactar con nuestros agentes en la tienda de transporte mediante:

Teléfono: 01 34 42 75 15

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la web iledefrancemobilités.fr la sección de precios.

También puedes seguir nuestras noticias en Twitter: @CPConflu_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

