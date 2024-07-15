Noticias similares

La Tarjeta de Escuela de Autobús (CSB) te permite hacer un único viaje diario de ida y vuelta entre el hogar del estudiante y la escuela en una línea de autobús aprobada por OPTILE (con origen y destino determinados para el curso escolar).

Condiciones de acceso a la tarjeta del autobús escolar

Reside en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio.

Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.

Asistir a una educación primaria o secundaria o a una clase de preparación para aprendizajes y matricularse en una escuela pública o privada bajo contrato de asociación.

Estar en el colegio con el estatus de estudiante externo o medio interno.

Reside a 3 km o más del colegio.

*Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).

¿Cómo puedo suscribirme/renovar la Optile School Card?

Renovación

Has recibido tu expediente, recuerda cambiar tu información.

Devolverás tu formulario completado a:

Île-de-France Seine et Oise

Servicio de Mapas Escolares

13 Rue de la Tréate

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Primera suscripción

Descarga tu formulario de inscripción

Complínalo y haz que tu instituto o instituto lo valide

La solicitud solo debe ser devuelta por correo, debidamente completada, firmada y sellada por el colegio, con el pago mediante cheque a nombre de Francilité Seine et Oise en la dirección siguiente:

Île-de-France Seine et Oise

Servicio de Mapas Escolares

13 Rue de la Tréate

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Solo se procesarán los archivos completos, cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a las familias.

Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo, no se aceptarán solicitudes en el lugar.