Línea 4605

Esta línea conecta la comuna de Marcoussis con la de Orsay a través de Les Ulis, de lunes a domingo.

En Marcoussis, circula entre las paradas de Chêne Rond y Poteau Blanc, con un terminal parcial en Étang Neuf durante las horas punta de los días laborables.

En Les Ulis, da servicio al centro comercial Ulis 2 en el lado de Aubrac y ofrece numerosas conexiones con las demás líneas de autobús (línea 4621 para las paradas Massy-Palaiseau - Cévennes o Stade, línea 9 para la parada Plateau de Saclay - Bourgogne).

En Orsay, termina en la estación RER B Orsay-Ville y ofrece acceso directo a París.

La línea 4605 es + simple, + pasajes, + amplitud!

» Operación : de lunes a domingo

» Amplitud : 5:00 a.m. - 10:05 p.m. entre semana, 5:28 a.m. - 10:05 p.m. los sábados y 7:20 a.m. - 9:35 p.m. los domingos

» Frecuencia semanal : de 12 a 24 minutos en hora punta y 30 minutos en horas valle

Frecuencia del sábado : 30 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde

» Frecuencia del domingo : 60 minutos por la mañana, 30 minutos por la tarde