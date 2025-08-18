Tras la exitosa implementación de las líneas 4602, 4621 y 4622 como parte de la primera fase de la reestructuración de la red de autobuses en abril de 2025, continúa la renovación de las líneas en la zona de Paris Saclay.
A fecha de 15 de septiembre, se están implementando nuevos cambios. Afectan más particularmente a los municipios de Marcoussis, Orsay, Palaiseau y Les Ulis y van de la misma manera que la renumeración de las líneas de la red.
En pocas palabras:
- las líneas 5 y DM10A se fusionan y se convierten en la nueva línea 4605, cuya oferta se refuerza y amplía (creación de una oferta dominical),
- La línea 4627 se creó para dar mejor servicio al Hospital Paris-Saclay desde Les Ulis y Orsay,
- Las líneas 4665 y 4666 asumen los servicios escolares de la antigua DM10A para dar servicio a los institutos Essouriau y Blaise Pascal.
Línea 4605
Esta línea conecta la comuna de Marcoussis con la de Orsay a través de Les Ulis, de lunes a domingo.
En Marcoussis, circula entre las paradas de Chêne Rond y Poteau Blanc, con un terminal parcial en Étang Neuf durante las horas punta de los días laborables.
En Les Ulis, da servicio al centro comercial Ulis 2 en el lado de Aubrac y ofrece numerosas conexiones con las demás líneas de autobús (línea 4621 para las paradas Massy-Palaiseau - Cévennes o Stade, línea 9 para la parada Plateau de Saclay - Bourgogne).
En Orsay, termina en la estación RER B Orsay-Ville y ofrece acceso directo a París.
La línea 4605 es + simple, + pasajes, + amplitud!
» Operación : de lunes a domingo
» Amplitud : 5:00 a.m. - 10:05 p.m. entre semana, 5:28 a.m. - 10:05 p.m. los sábados y 7:20 a.m. - 9:35 p.m. los domingos
» Frecuencia semanal : de 12 a 24 minutos en hora punta y 30 minutos en horas valle
Frecuencia del sábado : 30 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde
» Frecuencia del domingo : 60 minutos por la mañana, 30 minutos por la tarde
Mapa de la línea 4605
Línea 4627
Esta nueva línea conecta los municipios de Les Ulis y Orsay con el nuevo Hospital Paris-Saclay. Te permite acceder al hospital sin conexión y de forma rápida.
También ofrece acceso a los ayuntamientos de Les Ulis y Orsay, así como a los sectores de Corbeville y École Polytechnique.
¡La línea 4627 es + directa y + amplitud!
» Operación : de lunes a sábado
» Amplitud : 6:05 am - 10:15 pm entre semana, 6:15 am - 10:15 pm los sábados
» Frecuencia semanal : 30 minutos
» Frecuencia del sábado : 30 minutos
Mapa de la línea 4627
Línea 4665
Esta línea escolar regular da servicio al Lycée de l'Essouriau (en Les Ulis) desde Marcoussis.
» Operación : de lunes a sábado
» Amplitud : 7:41 am - 6:15 pm entre semana, 7:49 am - 12:50 pm los sábados
» Frecuencia semanal : 3 viajes / 4 idas y vueltas al día
» Frecuencia los sábados : 2 viajes de ida y vuelta / 2 viajes de ida y vuelta por sábado
Mapa de la línea 4665
Línea 4666
Esta línea escolar regular da servicio al instituto Blaise Pascal (Orsay) desde Marcoussis pasando por Villejust.
» Operación : de lunes a viernes
» Amplitud: 6:57 a.m. y 5:36 p.m.
» Frecuencia semanal : 1 viaje ida y vuelta / 1 viaje de ida y vuelta por día
Mapa de la línea 4666
Desde el inicio del curso escolar, ¡encuéntranos en el terreno para responder a todas tus preguntas!
Encuentra nuestra presencia en nuestra cuenta X: @Saclay_IDFM