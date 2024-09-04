Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración en el territorio de Paris Saclay

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, incluidas 1.500 en los suburbios exteriores, y la numeración llevó a que muchas líneas llevaran el mismo número.

Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, había 13 líneas de autobús con el número 10.

Los números cambian de modo que cada línea de Île-de-France tiene un número único.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Paris Saclay, las líneas de autobús comienzan ahora con la 46.

Siempre que es posible, se ha adoptado el número antiguo para facilitar el cambio.

Ejemplo: la línea 1 se convierte en la línea 4601.

Los números de las líneas Express comienzan con el número de su departamento.

Ejemplo: La línea exprés 91-05 se convierte en la 9105.

¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?

Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.

¿Cuándo cambian de número las líneas?

Con la excepción de las líneas 4602, 4621 y 4622, que se incorporaron a la renumeración regional el 22 de abril de 2025, todas las líneas del territorio de Paris Saclay cambiarán su número apartir del lunes 15 de septiembre de 2025.