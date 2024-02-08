El paquete Imagine'R

Para los habitantes de los 17 municipios de Seine-et-Marne de la comunidad de aglomeración Roissy Pays de France, los procedimientos de registro son los siguientes:

Los archivos de registro están disponibles desde junio en los ayuntamientos.

La fecha límite para presentar la solicitud al ayuntamiento para estudiantes de secundaria y bachillerato es el 31 de diciembre de 2023 (excepto para recién llegados y estudiantes tras el bachillerato, hasta el 30 de marzo de 2024).

El precio para estudiantes de secundaria es de 56 €*.

El precio para estudiantes de secundaria y universidad es de 179 €*.

*Para los municipios de Compans, Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Mitry-Mory, Othis, Rouvres, consulte en el ayuntamiento los precios o a través de la dirección de correo electrónico [email protected]

Ten en cuenta que, para beneficiarte de estas tarifas, es imprescindible presentar la solicitud en tu ayuntamiento.

Para los demás municipios de Seine-et-Marne, los registros deben realizarse en línea. Toda la información aquí.