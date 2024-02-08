El paquete Imagine'R

El paquete imagine'R permite a tu hijo viajar por toda la región de Île-de-France durante todo el año.

Para los habitantes de los 25 municipios del Val d'Oise de la comunidad de aglomeración Roissy Pays de France, los procedimientos de registro son los siguientes:

Los archivos de registro están disponibles desde junio en los ayuntamientos.

La fecha límite para presentar la solicitud al ayuntamiento para estudiantes de secundaria y bachillerato es el 31 de diciembre del curso escolar en curso (excepto para recién llegados y estudiantes tras el bachillerato, hasta el 30 de marzo del curso escolar actual).

El precio para los estudiantes de secundaria es de 56 €.

El precio para estudiantes de secundaria y universidad es de 179€.

Ten en cuenta que, para beneficiarte de estas tarifas, es imprescindible presentar la solicitud en tu ayuntamiento.

Para los demás municipios del Val d'Oise, los registros deben realizarse en línea. Toda la información aquí.

Para los habitantes de la comuna de Bonneuil-en-France, consulte con el ayuntamiento para conocer los precios.