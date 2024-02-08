El paquete Imagine'R
El paquete imagine'R permite a tu hijo viajar por toda la región de Île-de-France durante todo el año.
Para los habitantes de los 25 municipios del Val d'Oise de la comunidad de aglomeración Roissy Pays de France, los procedimientos de registro son los siguientes:
- Los archivos de registro están disponibles desde junio en los ayuntamientos.
- La fecha límite para presentar la solicitud al ayuntamiento para estudiantes de secundaria y bachillerato es el 31 de diciembre del curso escolar en curso (excepto para recién llegados y estudiantes tras el bachillerato, hasta el 30 de marzo del curso escolar actual).
- El precio para los estudiantes de secundaria es de 56 €.
- El precio para estudiantes de secundaria y universidad es de 179€.
Ten en cuenta que, para beneficiarte de estas tarifas, es imprescindible presentar la solicitud en tu ayuntamiento.
Para los demás municipios del Val d'Oise, los registros deben realizarse en línea. Toda la información aquí.
Para los habitantes de la comuna de Bonneuil-en-France, consulte con el ayuntamiento para conocer los precios.
La tarjeta regular de la escuela de autobuses (tarjeta Optile)
La tarjeta de transporte escolar Optile es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta durante el periodo escolar entre casa y el colegio (esta tarjeta no permite desplazarse durante las vacaciones escolares, fines de semana y festivos).
Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que cursan educación primaria o secundaria. (menores de 18 años al 1 de septiembre del año en curso)
Los alumnos de infantil no son elegibles para una tarjeta escolar optile.
Para beneficiarse de esta tarjeta, debes vivir a más de 3 km del colegio (la distancia se calcula en función de un trayecto realizado a pie).
Además, esta tarjeta es emitida por nuestros servicios tras enviar el formulario de registro antes del 31 de octubre de ese año a la siguiente dirección:
Lieu dit de la Maladrerie - route de Paris - 77990 Le Mesnil Amelot
Tarifas según el municipio de residencia:
- Para los habitantes de los 25 municipios* del Val d'Oise de la comunidad de aglomeración Roissy Pays de France: 17 €
Para los habitantes de Lassy: 66,02€
- Para todos los demás municipios del Val d'Oise servidos por las líneas del territorio de Roissy Ouest: 125,52€
*Para el municipio de Roissy-en-France, la tarjeta es gratuita.
En caso de pérdida, contacta con el Servicio Escolar en [email protected] que te entregará una copia.
Editar un duplicado cuesta 18 €.
Para cualquier información, contacte con el servicio escolar por correo electrónico: [email protected]