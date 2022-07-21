Noticias similares

Conviértete en un actor en una movilidad más fluida y en un mundo más sostenible.

Empoderamos a nuestros equipos y ponemos a nuestros conductores en el centro de nuestro negocio. ¡Esta es una oportunidad para participar en la transformación de la profesión!

En contacto con nuestros pasajeros, vuestro papel es esencial, sois nuestros embajadores y garantizais la experiencia de viaje en la red de Île-de-France Mobilités.

¿No tienes carné D?

Transdev apoya y financia cursos de formación para el certificado profesional de conductor de transporte público por carretera (CTCR), incluyendo el carné D y los pasajeros FOMO. Reconocidos por el Estado y la profesión, estos cursos de formación se realizan en un centro asociado y duran aproximadamente 3 meses.

Para solicitar CON o SIN permiso D, está AQUÍ