Noticias similares

El centro de la estación Marly-le-Roi será completamente remodelado en 2025.
El objetivo de este proyecto de desarrollo es asegurar los distintos espacios entre los medios de transporte (autobuses, coches, ciclistas y peatones) y crear un espacio amplio y verde frente a la plaza de la estación.
- Del 28 de abril al 13 de junio de 2025 de 8:00 a 17:00: la Gare de Marly-le-Roi – Parvis no estará servida por la línea 10 en dirección a la Gare de Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers. Por favor, consulte la parada Gare de Marly-le-Roi – Bèque.
Calendario provisional de las obras:
- Del 28 de abril de 2025 al 13 de junio de 2025 en la calle Alfred Couturier
- De junio a octubre de 2025: varios ejes: intersección con la rue Henri Bouilhet, Avenue du Général Leclerc, RD7
Los actores de este proyecto son: Île-de-France Mobilités, la Comunidad de Aglomeración Saint Germain Boucles de Seine, la ciudad de Marly-le-Roi y el departamento de Yvelines.
