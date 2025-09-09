Noticias similares

Se implementará un sistema especial durante los 3 fines de semana de interrupción del tráfico en la línea H entre Epinay Villetaneuse y Ermont Eaubonne, en ambos sentidos:

Sábado 31 de enero a domingo 1 de febrero

Sábado 7 a domingo 8 de febrero

Sábado 21 de febrero a domingo 22 de febrero

Durante los fines de semana de trabajo, las líneas 1514 y 1515 se beneficiarán de viajes adicionales y horarios ampliados.