Noticias similares

Se implementará un sistema especial durante los 3 fines de semana de interrupción del tráfico en la línea H entre Epinay Villetaneuse y Ermont Eaubonne, en ambos sentidos:
- Sábado 31 de enero a domingo 1 de febrero
- Sábado 7 a domingo 8 de febrero
- Sábado 21 de febrero a domingo 22 de febrero
Durante los fines de semana de trabajo, las líneas 1514 y 1515 se beneficiarán de viajes adicionales y horarios ampliados.
Línea 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne sábado y domingo
- A la estación de tren de Ermont Eaubonne: primera salida a las 5:00 y última salida a la 1:03
- A la estación de tren de Enghien-les-Bains: primera salida a las 5:35 y última salida a la 1:05
Línea 1515 Estación Épinay Villetaneuse ↔ Estación Enghien-les-Bains*
- A la estación de tren de Épinay Villetaneuse*: primera salida a las 5:00 y última salida a las 0:30
- A la estación de tren de Enghien-les-Bains*: primera salida a las 5:46 y última salida a las 0:38
* Horarios habituales entre la estación de Enghien-les-Bains y La Chênée
