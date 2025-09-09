Noticias similares

Trabaja en la línea H los fines de semana: ¡las líneas de autobús 1514 y 1515 reforzadas!

Durante la interrupción de la línea H entre Épinay-Villetaneuse y Ermont-Eaubonne, se refuerzan las líneas de autobús 1514 y 1515 para facilitar el viaje durante las obras entre París, Gare-du-Nord y Pontoise. ¿Qué desarrollos tienes planeados? Os los presentamos aquí.

Se implementará un sistema especial durante los 3 fines de semana de interrupción del tráfico en la línea H entre Epinay Villetaneuse y Ermont Eaubonne, en ambos sentidos:

  • Sábado 31 de enero a domingo 1 de febrero
  • Sábado 7 a domingo 8 de febrero
  • Sábado 21 de febrero a domingo 22 de febrero

Durante los fines de semana de trabajo, las líneas 1514 y 1515 se beneficiarán de viajes adicionales y horarios ampliados.

Línea 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne sábado y domingo

  • A la estación de tren de Ermont Eaubonne: primera salida a las 5:00 y última salida a la 1:03
  • A la estación de tren de Enghien-les-Bains: primera salida a las 5:35 y última salida a la 1:05

Línea 1515 Estación Épinay Villetaneuse ↔ Estación Enghien-les-Bains*

  • A la estación de tren de Épinay Villetaneuse*: primera salida a las 5:00 y última salida a las 0:30
  • A la estación de tren de Enghien-les-Bains*: primera salida a las 5:46 y última salida a las 0:38

* Horarios habituales entre la estación de Enghien-les-Bains y La Chênée

