¡Súbete, París te espera con las líneas 9114 y 9118!

Publicado el

Lectura 1 min

¿Quieres ir a París? Dos líneas exprés permiten llegar a París - Porte d'Orléans directamente desde Essonne, sirviendo las carreteras principales y puntos estratégicos.

¡En París sin moverte de tu asiento con las líneas 9114 y 9118!

En París sin moverte de tu asiento. Acceso directo a París - Porte d'Orléans desde 13 municipios del territorio de la Cœur d'Essonne en 75 minutos* tiempo medio de viaje. PARA SABER TODO SOBRE TUS LÍNEAS: App Île-de-France Mobilités iledefrance-mobilites.fr > Viaja @CoeurEs_IDFM Logos: Cœur d'Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités

La línea 9114, rápida y directa

Desde Arpajon, la línea 9114 es directa entre Ballainvilliers y París, tomando la RN20 que da servicio a las paradas estratégicas situadas en el eje. Sus horarios están diseñados para satisfacer las necesidades de viaje de las personas trabajadoras, con viajes por la mañana y por la tarde de lunes a viernes a partir de las 5:30 a.m.

Consulta el horario de la línea 9114

La línea 9118, práctica y conectada

La línea 9118 facilita, de lunes a viernes, conexiones entre los diferentes modos de transporte al atender a numerosos centros de vida y actividad, en particular a través de:

  • El Hospital Longjumeau
  • Las estaciones de Épinay-sur-Orge (RER C) y Longjumeau (Tranvía T12),
  • El parque empresarial Champarts en Chilly-Mazarin,
  • La ZAC de la Croix-Blanche
Consulta el horario de la línea 9118

Tanto si eres empleado, estudiante como si estás en un viaje puntual, las líneas 9114 y 9118 te ofrecen una alternativa eficiente al coche privado, evitando las limitaciones de aparcamiento y facilitando tus conexiones a París.

Para saber más sobre las noticias del territorio, visita nuestra cuenta X: @CoeurEs_IDFM

Noticias similares