Noticias similares

La línea 9114, rápida y directa
Desde Arpajon, la línea 9114 es directa entre Ballainvilliers y París, tomando la RN20 que da servicio a las paradas estratégicas situadas en el eje. Sus horarios están diseñados para satisfacer las necesidades de viaje de las personas trabajadoras, con viajes por la mañana y por la tarde de lunes a viernes a partir de las 5:30 a.m.
La línea 9118, práctica y conectada
La línea 9118 facilita, de lunes a viernes, conexiones entre los diferentes modos de transporte al atender a numerosos centros de vida y actividad, en particular a través de:
- El Hospital Longjumeau
- Las estaciones de Épinay-sur-Orge (RER C) y Longjumeau (Tranvía T12),
- El parque empresarial Champarts en Chilly-Mazarin,
- La ZAC de la Croix-Blanche
Tanto si eres empleado, estudiante como si estás en un viaje puntual, las líneas 9114 y 9118 te ofrecen una alternativa eficiente al coche privado, evitando las limitaciones de aparcamiento y facilitando tus conexiones a París.