Noticias similares

La línea 9114, rápida y directa

Desde Arpajon, la línea 9114 es directa entre Ballainvilliers y París, tomando la RN20 que da servicio a las paradas estratégicas situadas en el eje. Sus horarios están diseñados para satisfacer las necesidades de viaje de las personas trabajadoras, con viajes por la mañana y por la tarde de lunes a viernes a partir de las 5:30 a.m.