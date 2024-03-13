Todos los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:
- accesible 24/7
- asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo y protección por vídeo
- resguardados e iluminados
- Situado lo más cerca posible de las estaciones de tren
- fácilmente identificable (identidad visual uniforme)
- equipado con estación de inflado y caja de herramientas
La suscripción a un aparcamiento para bicicletas es gratuita para quienes tengan una suscripción anual válida al transporte público (Navigo anual, Navigo mensual, Navigo senior, Imagine R).
Para otros usuarios, se ofrecen 3 fórmulas de suscripción :
- Pase diario: 4 €
- Suscripción mensual: 10 €
- Cuota anual: 30 €
El aparcamiento gratuito es válido para la suscripción a un primer aparcamiento para bicicletas durante un periodo determinado (día, mes, año). Si deseas suscribirte a varios aparcamientos para bicicletas al mismo tiempo, la suscripción será de pago.
¿Una pregunta? Puedes contactarnos por teléfono en el Centro de Gestión de Aparcamientos Bicis 01 59 00 12 37, de lunes a sábado de 6:30 a 20:00 (precio de una llamada local)