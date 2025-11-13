Noticias similares

DRT: una solución flexible y práctica para llegar a los puntos de interés de tu territorio

Para satisfacer las necesidades de movilidad de la zona de Cœur d'Essonne, las líneas 4591, 4592 y 4595 ofrecen un servicio de Transporte bajo Demanda (DRT) para facilitar sus desplazamientos, especialmente durante las horas valle en el corazón de zonas menos densamente pobladas.