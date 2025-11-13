Noticias similares

Un servicio adaptado a tus viajes ofreciendo movilidad a medida:
- Eliges tu hora de paso y tu parada entre los que se sirven,
- Puedes hacer tu reserva con solo unos clics,
- El vehículo te recoge en la parada definida,
- Y viajas a centros de conexión, tiendas, servicios públicos o a tus citas diarias.
¿Cómo reservar?
- En la aplicación o sitio web de Île-de-France Mobilités T&D,
- Por teléfono a través del centro de reservas en las 0800 10 20 20 de 9 a 18 horas, de lunes a viernes
- Hasta 1 hora antes de la salida (dependiendo del sector).
Simplemente selecciona tu línea – 4591, 4592 o 4595, tu parada y tu franja horaria.
¿Por qué elegir DRT?
- Flexibilidad : adaptas tu viaje a tu horario.
- Practicidad : un servicio que llega a ti, incluso en zonas remotas.
- Accesibilidad : las tarifas son las mismas que en la red de autobuses convencional.
- Comodidad : viajes directos, sin esperar innecesariamente.