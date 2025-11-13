Noticias similares

DRT: una solución flexible y práctica para llegar a los puntos de interés de tu territorio

Publicado el

Lectura 2 min

Para satisfacer las necesidades de movilidad de la zona de Cœur d'Essonne, las líneas 4591, 4592 y 4595 ofrecen un servicio de Transporte bajo Demanda (DRT) para facilitar sus desplazamientos, especialmente durante las horas valle en el corazón de zonas menos densamente pobladas.

¡TàD, un medio de transporte reservado para todos!

Un servicio adaptado a tus viajes ofreciendo movilidad a medida:

  • Eliges tu hora de paso y tu parada entre los que se sirven,
  • Puedes hacer tu reserva con solo unos clics,
  • El vehículo te recoge en la parada definida,
  • Y viajas a centros de conexión, tiendas, servicios públicos o a tus citas diarias.

¿Cómo reservar?

  • En la aplicación o sitio web de Île-de-France Mobilités T&D,
  • Por teléfono a través del centro de reservas en las 0800 10 20 20 de 9 a 18 horas, de lunes a viernes
  • Hasta 1 hora antes de la salida (dependiendo del sector).
    Simplemente selecciona tu línea – 4591, 4592 o 4595, tu parada y tu franja horaria.

¿Por qué elegir DRT?

  • Flexibilidad : adaptas tu viaje a tu horario.
  • Practicidad : un servicio que llega a ti, incluso en zonas remotas.
  • Accesibilidad : las tarifas son las mismas que en la red de autobuses convencional.
  • Comodidad : viajes directos, sin esperar innecesariamente.

Ya sea para llegar a una estación de tren, ir a trabajar, acceder a tiendas, a tu colegio o a tus actividades, los DRT de las líneas 4591, 4592 y 4595 están diseñados para simplificar la vida de los residentes.

Con la línea 4591, facilita el desplazamiento entre Montlhéry y la estación RER de Brétigny-sur-Orge.

 -  3.1 MB

¡Dirijase a la estación de Epinay-sur-Orge en conexión con el RER C y la T12 con la línea 4592!

 -  3.3 MB

¿Quieres ir de compras? La línea 4595 te deja en la zona comercial de Longpont-sur-Orge.

 -  3.2 MB
Reserva tu viaje online aquí

Para saber más sobre las noticias de la región, visita nuestra cuenta X: @CoeurEs_IDFM

Noticias similares