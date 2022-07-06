Noticias similares

¡La línea Express 67 está siendo reforzada!

La línea Express 67, que conecta la estación La Ferté-sous-Jouarre con el aeropuerto Roissy CDG, ha visto ampliada su oferta con la creación de 2 nuevos viajes de ida y vuelta de lunes a domingo, durante todo el año.

Desde la estación La Ferté-sous-Jouarre, estas dos nuevas salidas se ofrecerán a las 7:43 y a las 18:42.

Desde el aeropuerto, las 2 nuevas salidas serán a las 8:57 y a las 19:55.

Un municipio adicional servía

Situado cerca del aeropuerto CDG, el municipio de Saint-Mard estará servido por todos los autobuses lanzadera de la línea Express 67 a través de 2 paradas: Église , situada en el centro de la ciudad, y ZAC des Tournelles , a nivel del importante parque empresarial situado a la salida del municipio.

La creación de estos puntos de parada ofrecerá a los aproximadamente 4000 mardochianos la oportunidad de ir directamente al aeropuerto en menos de 10 minutos.