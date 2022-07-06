Noticias similares

Una línea simplificada 49
Más clara y legible, la línea también será más eficiente, con una ruta idéntica a todas horas del día y, sobre todo , un número de conexiones con el tren en la estación La Ferté-sous-Jouarre multiplicado por 3 (32 conexiones actualmente proporcionadas frente a las 10 hasta ahora).
La oferta también se ampliará y se revisará. De hecho, habrá más autobuses durante el día y los sábados para satisfacer mejor las expectativas de los pasajeros. Se crearán nuevos puntos de parada (Grouettes y Rosebois) para servir + ciertos distritos finos. El sur de la localidad estará ahora servido durante las horas punta, mientras que el Domaine de Tanqueux se beneficiará de un servicio continuo durante todo el día.
Representación cartográfica de la línea 49
¡La línea Express 67 está siendo reforzada!
La línea Express 67, que conecta la estación La Ferté-sous-Jouarre con el aeropuerto Roissy CDG, ha visto ampliada su oferta con la creación de 2 nuevos viajes de ida y vuelta de lunes a domingo, durante todo el año.
Desde la estación La Ferté-sous-Jouarre, estas dos nuevas salidas se ofrecerán a las 7:43 y a las 18:42.
Desde el aeropuerto, las 2 nuevas salidas serán a las 8:57 y a las 19:55.
Un municipio adicional servía
Situado cerca del aeropuerto CDG, el municipio de Saint-Mard estará servido por todos los autobuses lanzadera de la línea Express 67 a través de 2 paradas: Église , situada en el centro de la ciudad, y ZAC des Tournelles , a nivel del importante parque empresarial situado a la salida del municipio.
La creación de estos puntos de parada ofrecerá a los aproximadamente 4000 mardochianos la oportunidad de ir directamente al aeropuerto en menos de 10 minutos.
Representación cartográfica de la línea expresa 67