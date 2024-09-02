Una nueva línea para trabajadores en el parque A5 y en el Tertre ZAC

Publicado el

Lectura 1 min

Descubre la nueva línea 52 a partir del 16 de septiembre de 2024

Línea 52, una nueva línea para trabajadores en los sitios de Zalando y Colissimo

  • Un nuevo servicio a los emplazamientos de Zalando y Colissimo en la ZAC du Tertre con la línea 52
  • Un pasaje cada 30 minutos de 7:30 a 9:30 y de 16:20 a 18:20 y cada hora el resto del día
  • Los horarios de las líneas 51 y 52 se adaptaron a las llegadas y salidas de empleados de la empresa en las paradas "Parc A5", "Centre Aéronautique" y "SAFRAN Montereau"
  • Las paradas "Villaroche Nord" y "Aérodrome de Villaroche" son servidas únicamente por la línea 51, con un autobús cada 30 minutos.
  • El servicio al parque A5 los sábados será proporcionado por la línea 52
Mapa de las líneas 51/52
Todos los horarios de tu línea 51 aquí
Todos los horarios de tu línea 52 aquí

Noticias similares