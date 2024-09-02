Noticias similares

Línea 52, una nueva línea para trabajadores en los sitios de Zalando y Colissimo
- Un nuevo servicio a los emplazamientos de Zalando y Colissimo en la ZAC du Tertre con la línea 52
- Un pasaje cada 30 minutos de 7:30 a 9:30 y de 16:20 a 18:20 y cada hora el resto del día
- Los horarios de las líneas 51 y 52 se adaptaron a las llegadas y salidas de empleados de la empresa en las paradas "Parc A5", "Centre Aéronautique" y "SAFRAN Montereau"
- Las paradas "Villaroche Nord" y "Aérodrome de Villaroche" son servidas únicamente por la línea 51, con un autobús cada 30 minutos.
- El servicio al parque A5 los sábados será proporcionado por la línea 52