Noticias similares

A partir del 18 de noviembre de 2024, la oferta de transporte cambia en Bois-le-Roi.

Una modificación de la línea existente 3440 permite que, en línea con las nuevas direcciones de tráfico de la ciudad, se conecte con los trenes de la línea R.

Gracias a estos cambios, hay 8 nuevas conexiones disponibles para los pasajeros del tren R a las 6:39, 7:25, 7:50 y 8:19 de la mañana, y con las de las 18:39, 19:09, 19:39 y 20:39 por la tarde.

Se crea la nueva línea 3447 que ahora da servicio al distrito de Brolles. Sus horarios, acordes a las necesidades de los pasajeros, permiten conexiones con el tren R a las 6:09, 6:50 y 7:08, así como con los de las 18:09 y 20:09.