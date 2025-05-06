Noticias similares

Septiembre 2025 de vuelta al colegio: ¡vuestros nuevos horarios están disponibles!
Los nuevos horarios ya están disponibles:
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
- En las paradas
- En la web de Île-de-France Mobilités a través de la sección "Schedules"
Para el inicio del curso 2025, varias filas de tu zona se beneficiarán de horarios ajustados:
- Línea 30-03 : horarios optimizados en horas valle con la línea H en Franconville - estación Le Plessis Bouchard
- Líneas 30-21 Este y Oeste : conexiones todo el día con la línea J en la estación Cormeilles en Parisis
- Línea 30-49 : horarios adaptados para facilitar tus conexiones con la línea H y el RER C en la estación Franconville - Le Plessis Bouchard
- Línea 1433 (nueva línea):
- Días laborables: conexiones más fáciles en Cormeilles durante las horas valle.
- Los fines de semana: se proporcionan conexiones en Cormeilles durante todo el día.