Noticias similares

¡Tus horas de vuelta al cole están disponibles!

Consulta tus horarios de vuelta al colegio, válidos desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 5 de julio de 2026 y desde el 25 de agosto de 2025 hasta el 12 de julio de 2025 para ciertas líneas.

Septiembre 2025 de vuelta al colegio: ¡vuestros nuevos horarios están disponibles!

Los nuevos horarios ya están disponibles:

  • En la aplicación Île-de-France Mobilités
  • En las paradas
  • En la web de Île-de-France Mobilités a través de la sección "Schedules"

Para el inicio del curso 2025, varias filas de tu zona se beneficiarán de horarios ajustados:

  • Línea 30-03 : horarios optimizados en horas valle con la línea H en Franconville - estación Le Plessis Bouchard
  • Líneas 30-21 Este y Oeste : conexiones todo el día con la línea J en la estación Cormeilles en Parisis
  • Línea 30-49 : horarios adaptados para facilitar tus conexiones con la línea H y el RER C en la estación Franconville - Le Plessis Bouchard
  • Línea 1433 (nueva línea):
  • Días laborables: conexiones más fáciles en Cormeilles durante las horas valle.
  • Los fines de semana: se proporcionan conexiones en Cormeilles durante todo el día.
Consulta el horario aquí

También puedes seguir nuestras noticias en X: @ValParisis_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

