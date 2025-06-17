Noticias similares

¡Del 7 de julio al 31 de agosto de 2025 inclusive, vuestras colas pasarán a horario de verano!

Comprometidos con el respeto al medio ambiente, te ofrecemos la oportunidad de consultar tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:

de la web: Movimiento>horarios>autobús

de la aplicación Île-de-France Mobilités

En los puntos de parada

También puedes contactarnos por teléfono: 0 800 10 20 20

A continuación encontrarás los horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2025: