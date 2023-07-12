Noticias similares

Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.

Tu territorio, Provinois – Brie et Seine, será de los primeros en beneficiarse de esta nueva numeración.

¿Por qué cambia el número de la línea?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, incluidas 1.500 en los suburbios exteriores, y el sistema de numeración actual hace que haya muchas líneas con el mismo número, especialmente en este nuevo territorio.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar la línea en cuestión. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús en Île-de-France que llevan el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Provinois – Brie et Seine, todas las líneas regulares de autobús comienzan ahora con la 32, excepto las líneas exprés.

Siempre que es posible, se ha adoptado el número antiguo para facilitar el cambio (ejemplos: 10 se convierte en 3210, 11 en 3211, 12 en 3212, etc.).

¿Qué traerá este nuevo problema?

Los pasajeros podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Así, cuando el número se introduce en los motores de búsqueda de la iledefrance-mobilites.fr aplicación o sitio, el acceso a la información en cuestión será más directo.